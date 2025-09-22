El historiador portugués Fernando Branco habla en Badajoz de un rebelde anterior a Ibn Marwan

El hallazgo de una importante obra de recopilación de crónicas sobre el siglo IX y su posterior publicación, arroja novedades sobre ese siglo en muchas regiones del centro y sur peninsular.

De forma particular, habla mucho de un rebelde establecido en Mérida, algunas décadas antes del inicio de la rebelión dirigida por Ibn Marwan al-Yilliqi, fundador de Badajoz, posterior al personaje y más conocido en la historiografía. Ese rebelde poco conocido fue Mahmud b. al-Yabbar, un bereber que inició en Mérida una gran revuelta contra decisiones poco claras de los emires omeyas de Córdoba.

Lo más interesante es que Mahmud, al ser expulsado de Mérida por los omeyas, hace un recorrido por tierras del Occidente peninsular, antes de entrar al servicio del rey Alfonso II de Asturias –en las orillas de Duero–, donde intenta afincarse en algunos puntos del occidente, incluyendo Badajoz, que aún no es una medina, convirtiéndose en la primera referencia histórica de nuestra ciudad.

Este será el tema que aborde este lunes el historiador portugués Fernando Branco Correia, que se encarga de abrir el ciclo de conferencias que organiza la Asociación Amigos de Badajoz con motivo de Almossassa, la fiesta que celebra la fundación de la ciudad hace 1.150 años. El lugar de todas las conferencias es las Casas Consistoriales de la plaza Alta, a las 20.00 horas. En esta ocasión será en castellano-

¿Quién es el conferenciante?

Fernando Branco Correia está licenciado en Historia por la Universidad de Lisboa, máster en Historia Medieval y Doctor en Historia. Estudió Lengua Árabe en Portugal y en el Instituto Bourguiba (Túnez). Profesor en la Universidad de Évora, donde imparte en su departamento, Historia del Mundo Islámico, Historia de al-Andalus e Historia Medieval. Profesor de lengua Árabe 1 y 2, e Introducción a la Arquitectura del Mundo Islámico y el Magreb, en otros departamentos.

Es autor de 'Elvas en la Edad Media' (2014) que ha recibido el premio Pedro Cunha Serra de la Academia Portuguesa de Historia. Tiene numerosas publicaciones, artículos y traducciones relacionadas con la historia portuguesa y el mundo árabe. Desde hace algunos años es uno de los editores de 'Hamsa, Journal of Judaic and Islamic Studies'.

Presenta la conferencia Bruno Franco

Mañana, martes 23 de septiembre, la conferencia correrá a cargo de Alberto Canto García, que hablará sobre 'La moneda Andalusí en Badajoz'. En el mismo sitio y a la misma hora.