'Vinaròs.jpg': quan les fotos de la iaia es converteixen en art
Una exposició fotogràfica participativa a la Universitat de València recupera la memòria visual de la localitat castellonenca i transforma els records familiars en un relat col·lectiu obert al futur
L’Espai Vives de la Universitat de València acull fins al 16 d’octubre l’exposició Vinaròs.jpg. La mirada fotogràfica de la gent del poble, un projecte participatiu que converteix les imatges domèstiques dels veïns i veïnes en un recorregut visual i emocional per la història recent de la localitat.
Comissariada per Paula Moliner Brau, historiadora de l’art i estudiant del Màster en Història de l’Art i Cultura Visual de la UV, la mostra és fruit d’un any de treball de camp en què s’han recopilat i digitalitzat fotografies familiars, festes populars i escenes quotidianes que, sense pretendre-ho, documenten la transformació urbanística, cultural i social de Vinaròs.
El relat expositiu es desplega de la muntanya a la mar: des de l’ermita fins al passeig marítim, nucli vital de la ciutat. Cada imatge funciona com a testimoni íntim que, posat en diàleg amb altres, esdevé una narració col·lectiva. A més, el projecte incorpora textos literaris accessibles amb codis QR i materials audiovisuals, que amplien l’experiència i conviden a noves formes de relat.
Una identitat 'recuperada'
«Vinaròs.jpg no hauria sigut possible sense les caixes amb fotografies de iaies ni sense els records en format JPG que han compartit la gent del poble. Qui perd els orígens, perd la identitat», afirma Paula Moliner.
Aquesta exposició, produïda per l’estudi valencià Virtus Artis i emmarcada en la quarta edició del concurs Activa Cultura 2024-2025, impulsat pel Vicerectorat de Cultura i Societat de la UV, és més que un projecte fotogràfic: és un exercici de memòria compartida que interpel·la sobre què recordem, què oblidem i com ha canviat la nostra manera de mirar.
La mostra es pot visitar amb entrada lliure, de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 hores, a la Sala Capella de l’Espai Vives de la Universitat de València.
