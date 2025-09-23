Cristina Sánchez-Andrade: la escritora que habita lo invisible, en Benicàssim

Hay escritoras capaces de invocar un mundo entero con apenas una frase. Cristina Sánchez-Andrade es una de ellas. Su literatura nace de un territorio concreto —la Galicia rural de hórreos, brumas y relatos transmitidos al calor de la cocina— pero se expande hacia lo universal a través de una prosa que huele, que cruje, que se adhiere a la piel del lector. Sus novelas no se leen: se habitan.

El jueves 25 de septiembre, la librería Noviembre de Benicàssim la recibe en un encuentro en formato club de lectura abierto para conversar sobre Habitada (Anagrama, 2025), su última obra. Una novela que toma como punto de partida un suceso real —la reclusión de una joven, Manuela, marcada por una extraña dolencia— para desplegar un relato que va más allá del hecho histórico: un tejido de símbolos donde aparecen los silencios, los miedos y las cadenas invisibles que durante siglos han sostenido la vida de las mujeres.

'Habitada' Autora: Cristina Sánchez-Andrade Editorial: Anagrama 232 páginas; 17,90 euros

Sánchez-Andrade escribe desde un lugar fronterizo, allí donde lo cotidiano se tiñe de misterio y lo fantástico se insinúa sin necesidad de mostrarse. De ahí que la crítica haya definido su estilo como un «realismo mágico gallego». Pero quizá esa etiqueta se quede corta: su obra es, sobre todo, una exploración de lo sensorial. Sus páginas parecen impregnadas de olores —a mar, a tierra húmeda, a pan recién horneado— y sus personajes respiran con la intensidad de quien todavía guarda secretos por confesar.

Entre la realidad y el mito

Autora de títulos como Las Inviernas (2014), traducida a varios idiomas y premiada internacionalmente, o del libro de relatos El niño que comía lana (Premio Setenil 2020), Cristina Sánchez-Andrade se ha consolidado como una de las voces más originales de la narrativa española actual. Sus protagonistas son siempre mujeres: raras, indómitas, incómodas. Mujeres que, como la propia Galicia que habitan, parecen vivir al filo entre la realidad y el mito.

La escritora Cristina Sánchez-Andrade visitará Benicàssim este 25 de septiembre. / MEDITERRÁNEO

Quizá por eso sus libros resulten tan perturbadores como magnéticos: porque nos recuerdan que lo invisible —lo que no se cuenta, lo que se oculta— sostiene muchas veces el peso de la historia. Y porque, en el fondo, hablan de nosotros mismos.

Una oportunidad, un privilegio

La cita de Benicàssim será una oportunidad privilegiada para escucharla de cerca, para interpelarla directamente y para compartir con ella lo que de verdad importa: ese territorio común que se abre cada vez que una voz, a través de la literatura, nos invita a mirar el mundo de otra manera.