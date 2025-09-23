Otoño en Almassora: más de 30 planes culturales que no te puedes perder
El Ayuntamiento da la bienvenida al otoño con una programación en la que la música, el teatro, el cine o el circo harán disfrutar al público
Almassora estrena el otoño con una programación cultural diversa y pensada para todos los públicos. Desde septiembre y hasta final de año, la Casa de la Cultura será el escenario central de conciertos, funciones de teatro, circo, cine y actividades familiares que consolidan a la localidad como un referente cultural en la provincia de Castellón.
«Seguimos apostando por una programación cultural de calidad al alcance de todos y pensada para todos los públicos?, destaca el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, que anima a los vecinos a disfrutar de propuestas que cuentan con premios y reconocimientos.
Septiembre: humor y música para abrir temporada
La temporada arranca el 26 de septiembre con el espectáculo humorístico Paco y Maite (19.30 h). Al día siguiente, el 27 de septiembre, será el turno del concierto de la UIM La Esmeralda (19.00 h, con invitación).
Octubre: regreso de Almassora Circ y teatro en clave social
- 18 de octubre: espectáculo Sueña de Mireia Miracle (18.00 h, plaza Pere Cornell).
- Ese mismo día, teatro con Cambiaremos pañales según el BOE (19.00 h).
- 19 de octubre: función benéfica Mamá se va de viaje.
- 23 de octubre: Filmoteca Valenciana con Generación Buñuel-Lorca-Dalí (18.30 h).
- 25 de octubre, 1 y 8 de noviembre: Mostra de Teatre Amateur (19.00 h).
- 31 de octubre: teatro Cos ser i cantar de Dunatacà.
Noviembre: mes del cine y el Festival ALMA
El mes más cinematográfico llega con el Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora (ALMA), del 10 al 15 de noviembre, con proyecciones diarias y gala final. Además:
- 2 de noviembre: La mujer de negro, teatro de terror (19.00 h).
- 4 de noviembre: teatro escolar Voilà.
- 6 de noviembre: proyección gratuita de la ópera Aida.
- 8 de noviembre: ¿Cuál es mi nombre? de DA.TE Danza (Premio FETEN).
- 9 de noviembre: concierto de cámara de la UIM La Esmeralda.
- 16 de noviembre: teatro infantil El hombre elefante (Premio Escalante).
- 20 de noviembre: Filmoteca Valenciana con Vasil.
- 22 de noviembre: espectáculo familiar Imaginailusión y concierto de Santa Cecilia.
- 23 de noviembre: Silvia Pérez con Cita con su sexóloga.
- 28 de noviembre: Anudar de Marea Danza (Almassora Circ). Ese mismo fin de semana, Fira de Sant Andreu.
Diciembre: Navidad cultural en Almassora
La recta final del año traerá teatro, música, danza y tradiciones:
- 4 de diciembre: documental Yo tenía una vida (Filmoteca Valenciana).
- 6 de diciembre: comedia ¿Café o gintónic?.
- 7 de diciembre: concierto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de València.
- 11 de diciembre: ópera La dama de Picas.
- 12 de diciembre: monólogo Kalderas.
- 13 de diciembre: nuevo espectáculo de Almassora Circ.
- 19 de diciembre: ciclo El Día Más Corto con proyección de cortometrajes.
- 20 de diciembre: Concierto de Navidad de la UIM La Esmeralda.
- 21 de diciembre: Zambombada flamenca.
- 28 de diciembre: teatro familiar La Casita de Chocolate.
Cultura para todos los públicos
La programación cultural de otoño en Almassora 2025 combina humor, circo, danza, teatro clásico y contemporáneo, cine y actividades familiares. Una agenda completa para disfrutar en pareja, en familia o con amigos y que también puedes consultar aquí.
