Otoño en Almassora: más de 30 planes culturales que no te puedes perder

Almassora estrena el otoño con una programación cultural diversa y pensada para todos los públicos. Desde septiembre y hasta final de año, la Casa de la Cultura será el escenario central de conciertos, funciones de teatro, circo, cine y actividades familiares que consolidan a la localidad como un referente cultural en la provincia de Castellón.

«Seguimos apostando por una programación cultural de calidad al alcance de todos y pensada para todos los públicos?, destaca el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, que anima a los vecinos a disfrutar de propuestas que cuentan con premios y reconocimientos.

El concejal de Cultura de Almassora, Vicente Blay Casino. / MEDITERRÁNEO

Septiembre: humor y música para abrir temporada

La temporada arranca el 26 de septiembre con el espectáculo humorístico Paco y Maite (19.30 h). Al día siguiente, el 27 de septiembre, será el turno del concierto de la UIM La Esmeralda (19.00 h, con invitación).

Octubre: regreso de Almassora Circ y teatro en clave social

18 de octubre : espectáculo Sueña de Mireia Miracle (18.00 h, plaza Pere Cornell).

: espectáculo Sueña de Mireia Miracle (18.00 h, plaza Pere Cornell). Ese mismo día, teatro con Cambiaremos pañales según el BOE (19.00 h).

19 de octubre : función benéfica Mamá se va de viaje.

: función benéfica Mamá se va de viaje. 23 de octubre : Filmoteca Valenciana con Generación Buñuel-Lorca-Dalí (18.30 h).

: Filmoteca Valenciana con Generación Buñuel-Lorca-Dalí (18.30 h). 25 de octubre, 1 y 8 de noviembre : Mostra de Teatre Amateur (19.00 h).

: Mostra de Teatre Amateur (19.00 h). 31 de octubre: teatro Cos ser i cantar de Dunatacà.

Noviembre: mes del cine y el Festival ALMA

El mes más cinematográfico llega con el Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora (ALMA), del 10 al 15 de noviembre, con proyecciones diarias y gala final. Además:

2 de noviembre : La mujer de negro, teatro de terror (19.00 h).

: La mujer de negro, teatro de terror (19.00 h). 4 de noviembre : teatro escolar Voilà.

: teatro escolar Voilà. 6 de noviembre : proyección gratuita de la ópera Aida.

: proyección gratuita de la ópera Aida. 8 de noviembre : ¿Cuál es mi nombre? de DA.TE Danza (Premio FETEN).

: ¿Cuál es mi nombre? de DA.TE Danza (Premio FETEN). 9 de noviembre : concierto de cámara de la UIM La Esmeralda.

: concierto de cámara de la UIM La Esmeralda. 16 de noviembre : teatro infantil El hombre elefante (Premio Escalante).

: teatro infantil El hombre elefante (Premio Escalante). 20 de noviembre : Filmoteca Valenciana con Vasil.

: Filmoteca Valenciana con Vasil. 22 de noviembre : espectáculo familiar Imaginailusión y concierto de Santa Cecilia.

: espectáculo familiar Imaginailusión y concierto de Santa Cecilia. 23 de noviembre : Silvia Pérez con Cita con su sexóloga.

: Silvia Pérez con Cita con su sexóloga. 28 de noviembre: Anudar de Marea Danza (Almassora Circ). Ese mismo fin de semana, Fira de Sant Andreu.

Diciembre: Navidad cultural en Almassora

La recta final del año traerá teatro, música, danza y tradiciones:

4 de diciembre : documental Yo tenía una vida (Filmoteca Valenciana).

: documental Yo tenía una vida (Filmoteca Valenciana). 6 de diciembre : comedia ¿Café o gintónic?.

: comedia ¿Café o gintónic?. 7 de diciembre : concierto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de València.

: concierto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de València. 11 de diciembre : ópera La dama de Picas.

: ópera La dama de Picas. 12 de diciembre : monólogo Kalderas.

: monólogo Kalderas. 13 de diciembre : nuevo espectáculo de Almassora Circ .

: nuevo espectáculo de . 19 de diciembre : ciclo El Día Más Corto con proyección de cortometrajes.

: ciclo El Día Más Corto con proyección de cortometrajes. 20 de diciembre : Concierto de Navidad de la UIM La Esmeralda.

: Concierto de Navidad de la UIM La Esmeralda. 21 de diciembre : Zambombada flamenca.

: Zambombada flamenca. 28 de diciembre: teatro familiar La Casita de Chocolate.

Cultura para todos los públicos

La programación cultural de otoño en Almassora 2025 combina humor, circo, danza, teatro clásico y contemporáneo, cine y actividades familiares. Una agenda completa para disfrutar en pareja, en familia o con amigos y que también puedes consultar aquí.