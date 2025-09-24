¿Quién fue el aprendiz de Gaudí? La novela de Jesús Bastante llega a Castelló
El 25 de septiembre el periodista y escritor presenta su libro en el Real Casino Antiguo
El misterio que envuelve los primeros pasos de Antoni Gaudí y la construcción de la Sagrada Familia revive en Castelló. Este jueves, 25 de septiembre, a las 19.00 horas, el periodista y escritor Jesús Bastante presenta en el Real Casino Antiguo su novela El aprendiz de Gaudí (La Esfera de los Libros), un título que ya va por su segunda edición.
La obra se adentra en la Barcelona de finales del siglo XIX, una ciudad en plena transformación, marcada por el auge del modernismo, las tensiones sociales y la huella imborrable del arquitecto catalán. Allí aparece Pau, un joven huérfano de las calles que se convierte en discípulo predilecto de Gaudí. Con él comparte secretos del templo y un destino que se cruza con Rosetta, la sobrina del arquitecto. El amor, la pasión y los conflictos de una época convulsa se entretejen a la sombra de la basílica.
La presentación contará con la participación de Jesús Delgado Correa, presidente de Fe y Diálogo y arquitecto del estudio Octógono Castellón, y de Victoria Falcó, historiadora y delegada de Medicus Mundi Mediterrània en la Comunitat Valenciana.
La crítica le avala
Críticos y periodistas han destacado el pulso narrativo de Bastante. Víctor Amela lo describe como «una novela estupenda» capaz de entrelazar biografía y ficción, mientras que Julio Núñez (El País) subraya su retrato coral de la Barcelona finisecular. Carles Francino, desde La Ventana en la SER, se atrevió incluso a compararla con La catedral del mar.
'El aprendiz de Gaudí'
Autor: Jesús Bastante
Editorial: La Esfera de los Libros
344 páginas; 22,90 euros
Con una trayectoria periodística especializada en información socio-religiosa y más de quince libros publicados, Jesús Bastante consolida con esta obra su faceta literaria. Una novela histórica que promete atrapar tanto a quienes se fascinan por Gaudí como a los lectores de historias de amor prohibido, poder y belleza.
👉 Cuándo y dónde: Jueves 25 de septiembre, 19.00 h. Real Casino Antiguo de Castelló (Plaza Puerta del Sol, 1).
👉 Por qué leerlo: Una trama que mezcla historia, arquitectura, pasión y misterio en la Barcelona modernista.
