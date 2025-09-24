Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Picasso, Miró i Tàpies tornen a parlar des de l’exili en el MACVAC de Vilafamés

El Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni presenta a partir del 4 d'octubre l’exposició 'Artistas españoles en París. Desde la exílica de García Tella'

'Tarde de circo', de l'artista Celso Lagar, forma part d'aquesta proposta expositiva que es veurà a Vilafamés a partir del 4 d'octubre.

Nico Cruz

El Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC) de Vilafamés obrirà el 4 d’octubre una exposició que revisita la diàspora artística provocada per l’esclat de la Guerra Civil de 1936. La mostra proposa una nova mirada a la col·lecció del museu a través dels textos i la visió crítica de José García Tella, intel·lectual llibertari i polifacètic que va viure l’exili a França.

Una relectura des de la paraula i la pintura

Comissariada per Inmaculada Real López, professora ajudant doctora de la Universitat Complutense de Madrid, l’exposició Artistas españoles en París. Desde la exílica de García Tella fusiona l’obra plàstica d’alguns dels grans noms de l’art contemporani amb els escrits de García Tella, publicats en la premsa llibertària del Suplement Literari Solidaritat Obrera. El resultat és un diàleg entre paraula i imatge que acosta al públic una literatura quasi oblidada i sense el reconeixement que mereix.

'La Grande Maternité', de Pablo Picasso, és una de les obres que es veuran a la mostra al MACVAC.

Picasso, Miró, Tàpies i Saura, entre els seleccionats

El criteri de la mostra parteix dels artistes amb qui García Tella va coincidir en el temps i l’espai. Així, el públic trobarà obres de Joan Miró, Pablo Picasso, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Manuel Viola, Eduardo Arroyo, Ángel Duarte i Eugenio Granell, entre altres. Les sales del MACVAC es renoven així amb un recorregut que posa en relleu el paper de l’exili en la construcció de la modernitat artística europea.

Qui era José García Tella?

Nascut a Madrid el 1906 i mort a Draveuil (França) el 1983, García Tella va ser un cenetista autodidacta amb inquietuds en camps tan diversos com la fotografia, el cinema, el teatre, la crítica o la pintura. Durant la Guerra Civil es va comprometre amb la República i va lluitar en la Columna Espanya Lliure (CNT-FAI) al front de Madrid. El seu llegat intel·lectual i cultural, llargament silenciat, troba ara un nou espai de visibilitat a Vilafamés.

Dates i informació pràctica

La mostra estarà oberta fins al 18 de gener de 2026 en el MACVAC de Vilafamés, convertint-se en una oportunitat única per redescobrir la col·lecció del museu des d’una perspectiva històrica i crítica.

