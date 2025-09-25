¿Es un karaoke? ¿Una jam session? ¡No! El auge de los micros abiertos en Castelló tiene nombre y apellidos

¿Es un karaoke? ¿Una jam session? ¿Es un recital improvisado? ¡No! Es un micro abierto, y en Castelló cada vez hay más espacios que apuestan por este formato tan sencillo como revolucionario: un micrófono encendido, un público dispuesto y unos minutos de libertad absoluta para quien se atreva a subir al escenario.

Lo que antes parecía exclusivo de bares bohemios de Nueva York, sótanos londinenses o cafés de San Francisco, ahora se abre paso en la capital de la Plana, donde el fenómeno empieza a consolidarse como una de las vías más frescas de expresión cultural.

Una tradición con acento global

El micro abierto no nace de la nada. Su genealogía cultural se remonta a los años 50 del pasado siglo XX, cuando la Generación Beat transformó cafés y librerías de San Francisco y Nueva York en escenarios espontáneos de poesía y contracultura. Allen Ginsberg, Jack Kerouac o Lawrence Ferlinghetti recitaban versos cargados de ritmo y furia, anticipando lo que después se conocería como spoken word.

En paralelo, en los sesenta, los hootenannies del Greenwich Village neoyorquino se convirtieron en un hervidero de guitarras y voces jóvenes: por allí pasaron Bob Dylan, Joan Baez y un puñado de músicos que ensayaban canciones en un ambiente de absoluta libertad. Décadas más tarde, en los 80, Chicago fue cuna del poetry slam, llevando la palabra hablada a un formato de competición que acabaría multiplicándose por todo el mundo.

Londres y Dublín abrazaron el fenómeno en los 90, con cafés donde cualquiera podía probar un monólogo, una canción o un poema. Y en España, espacios como Libertad 8 en Madrid o el Harlem Jazz Club en Barcelona se convirtieron en templos para los open mics. Siempre con un denominador común: la democratización del escenario, donde no importa la perfección sino la autenticidad.

Castelló toma la palabra

Esa tradición global aterrizó en Castelló en 2019, cuando Jaime Sidro organizó el primer micro abierto en la terraza del Real Casino Antiguo. «El origen de todo es fruto de una necesidad», recuerda. «Yo me dedico a escribir poesía y no había encontrado en mi círculo a nadie con ese mismo interés aquí en Castelló y un espacio donde poder compartirlo. Al carecer de ese espacio, nos quedamos en silencio».

La sala 32 Millas de la capital, en la calle Císcar, acoge las sesiones de 'Micro abierto Castelló' que coordina Jaime Sidro. / MEDITERRÁNEO

Ese «silencio» se rompió para siempre a partir de ese instante, tras el éxito de esa primera cita. Después vinieron sesiones en el ya desaparecido Tal Com Som (situado en la avenida de Lidón), el interés del Ayuntamiento de Castelló a través de la Concejalía de Juventud —primero con Jorge Ribes y ahora con Cristian Ramírez— y la consolidación del formato en 32 Millas, donde ahora se suele organizar un micro abierto mensual. «Yo lo definiría como un espacio en el que durante 5 o 10 minutos cada persona que participa puede expresarse de forma libre y artística ante un micrófono. Únicamente pedimos dos cosas muy sencillas: libertad y respeto», subraya Sidro.

Un fenómeno que se multiplica

El impulso inicial ha encontrado continuidad en nuevas generaciones. Adrián del Barrio, responsable del micro abierto del Raspabar, en la avenida Capuchinos, lo describe casi como un síntoma de algo mayor: «Este viernes, 26 de septiembre, es el primero de la temporada, y casualmente coinciden los tres micros abiertos que se suelen organizar en Castelló en un mismo fin de semana». Tres escenarios distintos, un mismo espíritu: abrir el micrófono a la ciudad.

La propuesta también ha sido adoptada por asociaciones culturales emergentes. Es el caso de La Simulación, colectivo que este año estrena su festival Vivart en el Auditori i Palau de Congressos. Para Sofía Cebrián O’Connor, una de sus impulsoras, el micro abierto es más que un escaparate artístico: «Desde la asociación queremos crear comunidad y con esta iniciativa buscamos ese objetivo. El micro abierto es una manera de expresarse, una oportunidad de mostrar tu potencial artístico ante un público». Y añade: «Es un modo genial para conocer gente».

Comunidad, autenticidad, futuro

En Castelló, los micros abiertos están dejando de ser una rareza para convertirse en una cita reconocible en la agenda cultural. Lo que para unos es un primer contacto con el escenario, para otros es un laboratorio creativo o simplemente un espacio de escucha. Pero todos coinciden en algo: la importancia de un lugar donde la palabra, la música o la comedia circulen sin filtros.

Lejos de las luces de un gran festival o de la rigidez de los circuitos institucionales, los micros abiertos crecen en esa intersección entre lo íntimo y lo público, entre el temblor del primer verso y el aplauso compartido. Quizá, como sugiere Sidro, se trate de saldar una deuda pendiente: dar voz a quienes, hasta hace poco, se quedaban en silencio.