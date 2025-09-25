Bromera reforça l’equip editorial valencià amb la vila-realenca Susanna Lliberós com a editora
La poeta i comunicadora liderarà aquesta àrea juntament amb l’editor Marc Senabre, en coordinació amb Iván Barreto
Edicions Bromera incorpora Susanna Lliberós (Vila-real, 1973) com a editora per a reforçar la línia en clau valenciana. Lliberós liderarà aquesta àrea juntament amb l’editor Marc Senabre, en coordinació amb Iván Barreto, director editorial del grup. Amb aquest pas, Bromera culmina el procés de consolidació d’un equip editorial potent amb el repte de mantindre la producció arrelada al territori i, alhora, obrir noves vies d’internacionalització i presència a la resta de l’Estat.
«Sumem talent que coneix de primera mà el nostre ecosistema cultural i que comparteix la missió de Bromera: fer créixer la literatura en valencià i projectar-la més enllà», assenyala Iván Barreto, director editorial. «Arribe amb vocació de servei a la cultura i a la llengua: escoltar, editar amb cura i impulsar veus que connecten amb lectors d’ací i d’arreu», afirma Susanna Lliberós. Per la seua banda, Marc Senabre subratlla que l’arribada de Lliberós «ens permetrà accelerar projectes i cuidar encara més el catàleg valencià».
Susanna Lliberós és periodista i poeta, llicenciada en Periodisme per la UAB, amb una trajectòria destacada en ràdio i televisió i una obra poètica reconeguda. El seu últim llibre, El crit (Onada), va obtindre el XXV Premi Jaume Bru i Vidal de Poesia Ciutat de Sagunt (2022). La seua experiència en comunicació i el coneixement del teixit cultural valencià la converteixen en una excel·lent portaveu dels valors de la casa i en una editora idònia per a acompanyar noves veus i cuidar els autors del catàleg.
40 anys, un nou impuls
En el seu 40é aniversari, Bromera celebra més de 5.000 títols publicats i una projecció internacional en creixement, amb una campanya fins a l’abril de 2026 sota el lema «Amb cada pàgina, un nou horitzó». Integrada al Grup Planeta des de 2023 i dirigida per Bernat Bataller, l’editorial ha superat la DANA de 2024 —que va fer perdre 350.000 exemplars— i reafirma el compromís amb la cultura i la lectura en valencià, amb projectes com els Premis Literaris Ciutat d’Alzira i acords amb Escola Valenciana i l’AVL.
Per a celebrar l’efemèride, participarà en La Setmana del Llibre en Català amb dues propostes:
Divendres 26 de setembre, 17.00 h: silent reading party «Silenci: València llegeix», amb orxata i fartons, a l’Espai Converses.
Dissabte 27 de setembre, 11.15 h: taula redona «40 anys de l’editorial Bromera» a l’Escenari 1, amb Els BookHunters, Sebastià Portell, Iván Barreto i Sandra Capsir.
