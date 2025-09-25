De la Magdalena a Borriol: la memoria filmada de Castellón llega a la Filmoteca

Ya es oficial. El Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana ha recibido la donación de la producción cinematográfica de Francisco Fabregat Barreda (Castelló, 1948), formada por un conjunto de 32 bobinas en formatos de Super 8 y 16 milímetros. Una donación gestionada por el historiador y filólogo castellonense Manuel Carceller que, finalmente, ha llegado a buen puerto a manos del IVC.

Entre los materiales donados figuran las primeras películas realizadas por el antiguo propietario de Su Cine, la tienda de fotografía con imágenes de la memoria de toda la provincia encapsuladas en centenares de negativos como si de una imagen suspendida en el tiempo se tratara, como la que dio nombre a la exposición que hizo en Las Aulas en 2003. Muchas son, y quizás las más destacadas, las que muestran la tradición y el folclore de un Castelló de la Plana volcado en sus fiestas de la Magdalena, las primeras de las cuales se tiene noticia, fechadas entre 1955 y 1957, obra del cineasta aficionado Fernando Casanova. Y ahí, entre las primeras producciones de un joven Fabregat, cineasta en ciernes en una época en la que en España mandaba el Nodo y se veían las películas en blanco y negro. Destaca, de esa época, el cortometraje Hombres del mar (1975), premiado en el II Concurso de cine amateur del Colegio de Arquitectos de Barcelona en 1976 y en la primera edición del Certamen de Cine Amateur Valenciano en 1977.

Un fotograma de una de las películas de Fabregat que ahora formará parte de la Filmoteca Valenciana. / MEDITERRÁNEO

Los premios eran tanto un acicate para seguir creando como un aliente a su economía, y más allá del día a día, también destiló compromiso ciudadano. Como el que marca su Flor final (1976), una crítica a la contaminación del medio ambiente, que ganó el primer premio del Festival internacional de cine amateur de la Cruz Roja, celebrado en Hungría en 1977.

De norte a sur de la provincia

Pero hay más. En el catálogo de la donación de filmaciones del cineasta castellonense también figuran Campos jamás morirá (1977), que narra la desaparición de Campos de Arenoso, un pueblo inundado por las aguas del embalse de Arenoso en 1997; o La Setena (1979), sobre la Tinença de Benifassà; asi como el documental Castelló de Fadrell, testimonio de un pedacito de historia en el que aparece el poeta castellonense Miquel Peris i Segarra, y que consiguió el Premio de Cinematografía Ciudad de Castelló de 1979.

'Campos jamás morirá' es una de las cintas más reconocidas de Francisco Fabregat. / MEDITERRÁNEO

Los documentales de Fabregat sobre la iglesia de Santa María, la Plaza Mayor de Castelló, las Illes Columbretes o el parque Ribalta, son un reflejo de la historia contemporánea de la capital de la Plana y no solo, porque también lo son de las comarcas del territorio, con archivos sobre Betxí, Morella, Torreblanca, Orpesa o las Platgetes de Bellver; o Vilafamés, en la que, bajo el título de L’arc en cel, centra su atención en el Museo de Arte Contemporáneo, una de las joyas culturales actual y de la época.

Pero entre todas ellas, destaca Nueva Jerusalén, una filmación de la primera representación que se hizo en 1975 de la Pasión de Cristo de Borriol, una celebración que es un ritual de tradición de Castellón cada Semana Santa de pasión.