De la dana a la Sala Sant Miquel de Castelló: així renaix el territori en 'Terra eixuta'
Monique Bastiaans, Ángeles Císcar, Cristina Guzman Traver, Àlex Marco, Juan Carlos Nadal i Rebeca Plana, entre altres, són els artistes que participen en aquesta exposició col·lectiva
Castelló acull des del 25 de setembre de 2025 una de les cites més potents de la tardor artística. La Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló presenta l’exposició Terra eixuta: una lectura de la creació contemporània de la Ribera a l’Horta, una mostra col·lectiva que estarà oberta fins al 29 de novembre. La inauguració tindrà lloc a les 19.30 hores.
Un mapa coral de la creació contemporània valenciana
Comissariada per Cristina Agàpito i Alfredo Llopico, Terra eixuta es defineix com una cartografia de la creació contemporània sorgida d’un territori marcat per la fragilitat i la resiliència. L’exposició transcendeix la geografia física per convertir-se en un gest crític i d’acompanyament als processos de recerca d’una nova generació d’artistes valencians, molts dels quals han reactivat el seu vincle amb el paisatge després de l’impacte de la dana.
Les obres reunides posen el territori com a agent actiu de la creació, amb exercicis d’observació, escolta i experimentació que exploren la relació entre natura, memòria i comunitat.
Artistes i propostes
La mostra reuneix més d’una desena d’artistes de diferents localitats de la Ribera, l’Horta i València ciutat:
- Monique Bastiaans (Xiva) vincula escultura i natura en instal·lacions de ferro i plantes autòctones.
- Ángeles Císcar (Turís) investiga l’aigua com a metàfora en accions performatives i audiovisuals.
- Cristina Guzman Traver (Aldaia) recupera la ceràmica com a memòria viva industrial i domèstica.
- Àlex Marco (Benifaió) juga amb pintura i fotografia per explorar sediments visuals.
- Juan Carlos Nadal (Beniparrell) desplega abstraccions cromàtiques amb lectura tel·lúrica.
- Rebeca Plana (Albalat de la Ribera) presenta peces pictòriques com a crit visceral davant la sequera.
- María José Planells (Picanya) crea una instal·lació íntima amb coixins i espills per a l’autoobservació.
- Pepe Sanleon (Catarroja) conjuga metall i llum evocant la memòria industrial.
- Carlos Sebastià (Catarroja) transforma materials acústics en mapes emocionals.
- Marc Martínez (València) aporta fotografies duotono sobre la llum i el moviment.
- Hugo Martínez-Tormo (València) combina plàstic fos, 3D i elements vius per interrogar natura i artifici.
- Rubén Tortosa (València) reflexiona amb impressió digital sobre temps i fragilitat de l’ordre.
- Regina Quesada (València) evoca processos de regeneració amb matèria orgànica i objectes.
Informació pràctica
- Dates: del 25 de setembre al 29 de novembre.
- Inauguració: dijous, 25 de setembre, 19.30 hores.
- Horaris: de dilluns a dissabte, de 17.30 a 20.30 hores; dissabtes també de 11.30 a 13.30 hores. Festius tancat.
- Lloc: Sala Sant Miquel, Fundació Caixa Castelló.
Una oportunitat per a connectar art i territori
Amb Terra eixuta, la Sala Sant Miquel es consolida com a espai clau per a la difusió de l’art contemporani a Castelló, enllaçant pràctiques artístiques que van de la instal·lació a la pintura, el dibuix, la fotografia o el vídeo. Una mostra que obri la tardor cultural i que convida el públic a participar en la reconstrucció col·lectiva de significats i futurs possibles.
