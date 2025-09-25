MUT! 2025: Guía para no perderse la 10ª edición del festival en Castelló

Castelló se prepara para transformarse, un año más, en un gran escenario al aire libre. Y no es una edición cualquiera: el Festival Internacional de Teatre Sense Text MUT! celebra su 10º aniversario del 26 al 28 de septiembre con una programación que confirma por qué se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario.

En una década, más de 100 compañías procedentes de una veintena de países han hecho vibrar la ciudad con cerca de 130 espectáculos de teatro físico y visual, siempre con un denominador común: el gesto como lenguaje universal.

Un festival de aniversario

El director artístico, Sergi Heredia Gallén, recuerda que «el MUT! es posible gracias al público, fiel a la cita y con ganas de dejarse sorprender cada año». Este 2025, el festival rinde además un homenaje especial a Joan Raga, figura clave del teatro de calle en la Comunitat Valenciana y fundador de Produccions Scura, fallecido este mismo año.

El espectáculo 'Strampalati', de Circ’Hulon, se representará en la plaça Hort dels Corders. / MEDITERRÁNEO

Espacios y logística

Los espectáculos se repartirán por seis localizaciones emblemáticas: Plaça Major, Parc Ribalta, Plaça Espanya (antigua estación), Rotonda de la Farola, Plaça Hort dels Corders y las calles peatonales del centro.

Únicamente el espectáculo Strampalati de Circ’Hulon tendrá aforo limitado.

Lo imprescindible día a día

Viernes 26

El festival arranca con el humor irreverente del chileno Murmuyo en Ami-go! (18.00 y 20.00 horas, calles peatonales). A las 19.00 horas, la compañía francesa Circ’Hulon presenta Strampalati en Hort dels Corders.

La inauguración oficial llega a las 22.30 horas en la Plaça Major con The Genesis, de los daneses Copenhagen Collective, una potente propuesta acrobática con veinte intérpretes en escena.

Sábado 27

El Parc Ribalta se convierte en epicentro con hasta cinco propuestas diferentes a lo largo del día: desde Solo Leandre (12.00 h), del mítico clown Leandre Ribera, hasta la danza combativa de Cie Dyptik en Mirage (20.00 y 22.30 h, Plaça Major).

El mítico Leandre Ribera presentará su espectáculo 'Solo Leandre'. / MEDITERRÁNEO

Otros destacados son Su-seso de Murmuyo (Rotonda de la Farola, 17.30 y 19.00 h), Rien d’inclus de Fake Blue Collective (Plaça Espanya, 17.45 y 19.45 h) y la premiada Nuova Barberia Carloni del Teatro Necessario (20.15 h, Parc Ribalta).

Domingo 28

La última jornada arranca con los títeres musicales de Jordi Bertran en Clàssics (11.30 y 17.30 horas, Ribalta) y se cierra con poesía aérea en Sol bemol de D’Irque & Fien (20.30 horas, Plaça Major). Entre medias: el circo poético de Federico Menini en Llar (13.15 h), el clown íntimo de Pau Palaus en Embolic (12.30 y 18.45 h) o el premiado A Ciegas de Elelei (18.30 y 19.30 horas).

Más allá de los escenarios

El aniversario del MUT! también se celebra con actividades paralelas:

Exposición 10 anys del MUT! en el Menador , con fotografías de Juan Vicent Doñate que recorren la historia del festival (hasta el 4 de octubre).

, con fotografías de Juan Vicent Doñate que recorren la historia del festival (hasta el 4 de octubre). Taller de teatro gestual de calle , para descubrir cómo convertir la vida urbana en escena compartida.

, para descubrir cómo convertir la vida urbana en escena compartida. Programa especial de La Sala de RNE, dirigido por Daniel Galindo, en directo desde Castelló, el viernes 26 a las 18.00 horas.

Una década de gestos

Con premios internacionales en cartel, artistas de Chile, Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido, México, Canadá y España, y una energía que convierte la ciudad en un escenario colectivo, el MUT! 2025 promete ser una celebración inolvidable de sus primeros diez años… y un trampolín hacia la próxima década de teatro sin palabras.