Abierto València acerca las galerías de arte al público y premia a la castellonense Laura Palau

La XIII edición de Abierto València ha arrancado este 26 de septiembre con nombre propio para la provincia de Castellón: Laura Palau (Benlloc, 1996). La joven creadora se ha alzado con el Premio al Artista Destacado, otorgado por el Ayuntamiento de València, gracias a su exposición Llaga de mar, alivio de monte, que acoge la galería Luis Adelantado.

El reconocimiento sitúa a Palau en el centro de una de las citas más relevantes del calendario artístico en la Comunitat Valenciana, donde 16 galerías inauguran de forma simultánea la temporada y donde confluyen críticos, coleccionistas, instituciones y público. En este contexto, la artista castellonense se consolida como una de las voces emergentes más potentes de la escena contemporánea.

Un universo entre lo íntimo y lo natural

En Llaga de mar, alivio de monte, Palau articula un lenguaje visual en el que confluyen memoria, cuerpo y paisaje. Su trabajo parte de materiales orgánicos y referencias al entorno natural, a menudo vinculados a experiencias personales, para interrogar sobre la fragilidad y la resistencia. La exposición, según ha destacado el jurado, logra generar una atmósfera cargada de tensión poética y simbólica que interpela directamente al espectador.

'Urano'. Terra d’Esguard, 2024 Fotograma analógico en 16mm. Copia digital Ultrachrome en papel fotográfico Matt Fibre de 200 grs de Hahnemühle. 54 x 45 cm. / Laura Palau

No es la primera vez que la creadora de Benlloc llama la atención por sus éxitos. Formada en Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València y con un máster en Producción Artística, en los últimos años ha sido galardonada con el Premio Alfons Roig (2024), la beca La Caixa Fellowships Abroad (2023) y la beca de artes plásticas Dávalos Fletcher (2023). También fue reconocida como una de las fotógrafas 30 Women Under 30 por ARTPIL (2023). Además, ha sido finalista en el Premio Princesa de Girona (2025), el Premio Bienal de Mislata Miquel Navarro (2024), el Premio Senyera (2023) y el Premio Enaire (2019), entre otros. Su trayectoria se ha distinguido por la experimentación con la materia y por un interés constante en los vínculos entre naturaleza, cuerpo y territorio.

Castellón en el mapa del arte

El galardón recibido en Abierto València supone un nuevo hito en la carrera de Palau y, al mismo tiempo, proyecta el talento castellonense en un escaparate de alcance internacional. El certamen, organizado por la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC), ha reforzado este año su perfil profesional con un aumento en las adquisiciones públicas y privadas y con la presencia de agentes culturales de primer nivel.

Abierto València se prolongará hasta el 3 de octubre con un programa de visitas guiadas, encuentros profesionales y actividades paralelas en diferentes galerías y centros culturales de la capital del Turia. Una oportunidad más para que el público se acerque al universo creativo de una artista que, desde Benlloc, proyecta su mirada hacia el mundo.