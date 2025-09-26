Ana Torres Fest: un abrazo en forma de concierto, en Castelló
El pub Terra acoge el 27 de septiembre un concierto especial en recuerdo de Ana Torres Bocero, quien fuera presidenta del colectivo Underground Revolution
«Queridxs Amigxs! Estamos de vuelta! … queremos celebrar lo más bonito que tenemos: el amor y la amistad… y además hacerlo en el cumpleaños de nuestra querida Ana». Esta frase, publicada hace un par de semanas por Underground Revolution, encapsula lo que será el Ana Torres Fest, un concierto muy especial que se celebra el 27 de septiembre, en el pub Terra de Castelló, para honrar la memoria de Ana Torres Bocero, quien fuera presidenta de este colectivo musical y cultural, incansable promotora de la música local, amiga, impulso vital, que nos dejó en octubre de 2024, tras una lucha larga contra la enfermedad, con tan solo 46 años.
¿Quién era Ana Torres?
Ana Torres no era solo la presidenta de un colectivo: era puente, era comunidad. Según quienes la conocían bien transformó Underground Revolution, de un grupo de amigos con ganas de música, en una asociación reconocida en Castelló por su compromiso cultural. Asimismo, se la recuerda por su bondad, por el amor que repartía, por la amistad desinteresada, y por una sabiduría serena: «era todo bondad, amistad, amor y sabiduría», dicen sus compañerxs.
Su partida, tal y como ya recogió Mediterráneo en este artículo, dejó «un vacío irremediable», pero también el deseo colectivo de seguir adelante con lo que tanto le importaba: la música, la escena local, la unión.
El concierto: fecha, lugar, artistas
- Cuándo: 27 de septiembre, a las 19.00 horas
- Dónde: Pub Terra, Castelló
- Cómo: donativo anticipado de 15 € (se puede abonar aquí); en taquilla 18 €.
Participan cuatro grupos que representan distintas aristas del sonido actual:
- Annacrusa
- Osezno
- Nunnery
- Sagan Ummo
Más que un homenaje: una celebración
Este fest no es solo recuerdo, no es simplemente una despedida. Es, sin duda alguna, una celebración de amistades forjadas en conciertos, detrás de los escenarios, en los camerinos, en las noches de comunidad musical, de canciones compartidas, de ritmos que vibran en cuerpos que sienten y de la fuerza que brota cuando un colectivo como este —cultural, musical, comunitario— decide que la ausencia no será silencio. Porque Ana lo defendía con uñas y corazón: seguir dando visibilidad a la música que no siempre lo tiene, abrir puertas para quienes soñaban con tocar, ofrecer espacios para expresarse.
Por qué no puedes faltar
- Para recordar a Ana, su sonrisa, su empeño, su generosidad.
- Para sumarte al colectivo y demostrar que lo que ella construyó sigue vivo.
- Para vivir la música junto a Annacrusa, Osezno, Nunnery, Sagan Ummo, que representan lo que Underground ha apostado siempre: talento emergente, compromiso artístico, riesgo, verdad.
- Para abrazar, literal o simbólicamente, la necesidad de cercanía, de comunidad, de volver a juntarse en algo que trasciende lo individual.
