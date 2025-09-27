Vivart: Castelló celebra el arte como comunidad

El arte no siempre ocurre en los museos ni en los escenarios consagrados. A veces nace de la necesidad de encuentro, de la voluntad de sumar esfuerzos y de hacer visible lo que suele quedar en la sombra. Con esa premisa llega el Festival Vivart, una cita multidisciplinar impulsada por la asociación cinematográfica La Simulación, que se celebrará este 27 de septiembre en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

La jornada, concebida como un espacio abierto al talento local, reunirá a artistas, gestores culturales, profesionales de sectores creativos y ciudadanía. «Es un lugar para quienes quieren empezar un proyecto o impulsar uno ya en marcha», resume su fundadora, Ishtar Uribe, administradora de La Simulación y alumna de IGECA.

Comunidad, género y talento local

Vivart quiere ser más que un festival: busca crear comunidad cultural, poner el arte al alcance de todos y reforzar la perspectiva de género, dando protagonismo a mujeres artistas y visibilizando su trabajo. La programación se reparte entre charlas, mesas redondas, talleres y actuaciones que permiten al público tanto aprender como participar.

El Auditori i Palau de Congressos será el escenario de la primera edición del Festival Vivart que organiza La Simulación. / MEDITERRÁNEO

La mañana arrancará con acreditaciones a las 9.30 horas y la inauguración institucional. A las 10.30, Santiago Arroyo, director de IGECA y presidente de FIBICC, abrirá el turno de ponencias. Después llegará una mesa redonda con representantes del Rototom Sunsplash, ProWeekend, La Ravalera y La Exprimidora, moderada por Laura Colmenero, donde se abordarán retos como la precariedad en el sector cultural.

Uno de los momentos clave llegará a las 13.00 con la dinámica Busca tu aliado, pensada para generar colaboraciones entre artistas y colectivos. En paralelo, se levantará un mural colectivo con propuestas y deseos del sector cultural de Castelló. Tras la comida de networking, la tarde continuará con la Clínica-Flash, un espacio de asesoramiento en financiación, comunicación y aspectos legales, con la participación de Fevecta y Arteria Cultural, entre otros. La sesión matinal concluirá con un taller de autoestima impartido por Celia Esteve.

La entrada para toda la programación de la mañana tiene un coste de 25 euros (15 para estudiantes). A partir de las 17.00 horas, Vivart abrirá sus puertas de forma gratuita.

Una tarde para vivir el arte en todas sus formas

El Auditori se transformará en un escaparate de la creatividad local con una treintena de stands de ilustración, moda, poesía, bisutería y diseño gráfico. Habrá también talleres de baile abiertos al público —sevillanas, afrodance, salsa y mambo— y propuestas en el exterior como jam sessions, micro abierto o la actuación itinerante de Xà Teatre.

La danza tendrá su espacio con piezas como Del amor y de ti, mientras que la música pondrá la energía de la noche con Bandits, el espectáculo Be Yourself y el directo de Sanspok, encargado de cerrar el festival en el escenario principal. Los asistentes podrán disfrutar de foodtrucks y barra hasta pasada la medianoche.

Orgullo colectivo

Autogestionado y sin ánimo de lucro, el festival destina todos los ingresos de la mañana y de la barra a cubrir gastos de producción. Su organización agradece el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC), que facilita el Auditori i Palau de Congressos, así como el respaldo de colaboradores como Enrico, FIBICC, Fevecta, Escena Online, Fundación Exodus o Van Sound.

En palabras de sus impulsores, Vivart es más que un festival: es una invitación a descubrir, apoyar y celebrar el talento de Castelló, un espacio donde el arte se convierte en motor de encuentro y en reflejo de una ciudad que quiere reconocerse a través de sus creadores.