Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Imaginària 2026 abre convocatoria: cómo participar en el festival de fotografía de Castellón

El plazo para enviar proyectos finaliza el 15 de octubre y la cita se celebrará del 7 de mayo al 20 de junio de 2026

Detalle de una de las fotografías de Tono Arias que se exhibieron en la edición de Imaginària este 2025.

Detalle de una de las fotografías de Tono Arias que se exhibieron en la edición de Imaginària este 2025. / Tono Arias

Nico Cruz

Imaginària, el festival de fotografía contemporánea impulsado por la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), acaba de abrir la convocatoria para participar en su edición de 2026. La cita, que celebrará su XXIV edición entre el 7 de mayo y el 20 de junio de 2026, invita a profesionales y aficionados a la fotografía a presentar proyectos expositivos antes del 15 de octubre.

Bajo la dirección de Vicent Tena y la coordinación de Lidón Forés y Pascual Arnal, el certamen busca propuestas que apuesten por la pluralidad de lenguajes visuales, la sostenibilidad, la innovación y la calidad técnica. Según explican desde la organización, la convocatoria está abierta tanto a obras ya producidas como a proyectos inéditos, siempre que estén finalizados en el momento de la selección.

Imagen de la inauguración de Imaginària 2025 en la Llotja del Cànem de Castelló.

Imagen de la inauguración de Imaginària 2025 en la Llotja del Cànem de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Qué busca Imaginària 2026

Entre los criterios de valoración destacan:

  • Garantizar coherencia en el discurso expositivo.
  • Apostar por la innovación en fotografía y artes visuales.
  • Difundir autorías locales, nacionales e internacionales.
  • Favorecer propuestas con pluralidad de lenguajes visuales.
  • Aceptar nuevas formas de creación, incluidas las realizadas con Inteligencia Artificial (declaradas en la presentación).

El festival subraya su compromiso con la igualdad de oportunidades, la reflexión intelectual y el intercambio creativo, con el objetivo de acercar la fotografía a la sociedad como una herramienta clave para comprender la actualidad y su valor antropológico.

Cómo participar en Imaginària 2026

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la web oficial del festival: 👉 www.imaginaria.uji.es/es/convocatoria.

Noticias relacionadas y más

Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación de Imaginària 2026, que volverá a convertir Castellón en un referente nacional e internacional de la fotografía contemporánea.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros
  2. Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
  3. La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal
  4. Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana
  5. De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
  6. Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
  7. Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000
  8. Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

Quignard y Michon, brújula del sentido

El tiempo en Castelló de la Plana: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Castelló de la Plana: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

Fin de la espera. Novedades en el Jardín del Puerto del Grau de Castelló

Fin de la espera. Novedades en el Jardín del Puerto del Grau de Castelló

¿Cuándo se tiene que activar el protocolo antiinundaciones en Castelló? Todos los servicios ya preparados

¿Cuándo se tiene que activar el protocolo antiinundaciones en Castelló? Todos los servicios ya preparados

Así será el nuevo frontón de Moncofa: invertirán más de un millón de euros para hacerlo realidad

Así será el nuevo frontón de Moncofa: invertirán más de un millón de euros para hacerlo realidad

Los motivos por los que se quejan los creativos del 'nuevo' concurso del cartel de las fiestas de la Magdalena de Castelló

Los motivos por los que se quejan los creativos del 'nuevo' concurso del cartel de las fiestas de la Magdalena de Castelló

Europa asesta "una sentencia de muerte" a la pesca de Castellón al recortar ayudas al 67%

Europa asesta "una sentencia de muerte" a la pesca de Castellón al recortar ayudas al 67%
Tracking Pixel Contents