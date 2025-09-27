Imaginària 2026 abre convocatoria: cómo participar en el festival de fotografía de Castellón
El plazo para enviar proyectos finaliza el 15 de octubre y la cita se celebrará del 7 de mayo al 20 de junio de 2026
Imaginària, el festival de fotografía contemporánea impulsado por la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), acaba de abrir la convocatoria para participar en su edición de 2026. La cita, que celebrará su XXIV edición entre el 7 de mayo y el 20 de junio de 2026, invita a profesionales y aficionados a la fotografía a presentar proyectos expositivos antes del 15 de octubre.
Bajo la dirección de Vicent Tena y la coordinación de Lidón Forés y Pascual Arnal, el certamen busca propuestas que apuesten por la pluralidad de lenguajes visuales, la sostenibilidad, la innovación y la calidad técnica. Según explican desde la organización, la convocatoria está abierta tanto a obras ya producidas como a proyectos inéditos, siempre que estén finalizados en el momento de la selección.
Qué busca Imaginària 2026
Entre los criterios de valoración destacan:
- Garantizar coherencia en el discurso expositivo.
- Apostar por la innovación en fotografía y artes visuales.
- Difundir autorías locales, nacionales e internacionales.
- Favorecer propuestas con pluralidad de lenguajes visuales.
- Aceptar nuevas formas de creación, incluidas las realizadas con Inteligencia Artificial (declaradas en la presentación).
El festival subraya su compromiso con la igualdad de oportunidades, la reflexión intelectual y el intercambio creativo, con el objetivo de acercar la fotografía a la sociedad como una herramienta clave para comprender la actualidad y su valor antropológico.
Cómo participar en Imaginària 2026
Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la web oficial del festival: 👉 www.imaginaria.uji.es/es/convocatoria.
Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación de Imaginària 2026, que volverá a convertir Castellón en un referente nacional e internacional de la fotografía contemporánea.
