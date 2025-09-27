Imaginària 2026 abre convocatoria: cómo participar en el festival de fotografía de Castellón

Imaginària, el festival de fotografía contemporánea impulsado por la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), acaba de abrir la convocatoria para participar en su edición de 2026. La cita, que celebrará su XXIV edición entre el 7 de mayo y el 20 de junio de 2026, invita a profesionales y aficionados a la fotografía a presentar proyectos expositivos antes del 15 de octubre.

Bajo la dirección de Vicent Tena y la coordinación de Lidón Forés y Pascual Arnal, el certamen busca propuestas que apuesten por la pluralidad de lenguajes visuales, la sostenibilidad, la innovación y la calidad técnica. Según explican desde la organización, la convocatoria está abierta tanto a obras ya producidas como a proyectos inéditos, siempre que estén finalizados en el momento de la selección.

Imagen de la inauguración de Imaginària 2025 en la Llotja del Cànem de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Qué busca Imaginària 2026

Entre los criterios de valoración destacan:

Garantizar coherencia en el discurso expositivo.

Apostar por la innovación en fotografía y artes visuales.

Difundir autorías locales, nacionales e internacionales.

Favorecer propuestas con pluralidad de lenguajes visuales.

Aceptar nuevas formas de creación, incluidas las realizadas con Inteligencia Artificial (declaradas en la presentación).

El festival subraya su compromiso con la igualdad de oportunidades, la reflexión intelectual y el intercambio creativo, con el objetivo de acercar la fotografía a la sociedad como una herramienta clave para comprender la actualidad y su valor antropológico.

Cómo participar en Imaginària 2026

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la web oficial del festival: 👉 www.imaginaria.uji.es/es/convocatoria.

Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación de Imaginària 2026, que volverá a convertir Castellón en un referente nacional e internacional de la fotografía contemporánea.