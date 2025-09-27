Los primeros 20 minutos de 'Predator Badlands' aterrizan en Málaga por sorpresa en la San Diego Comic-Con

Los peligrosos alienígenas 'Predator' han aterrizado en la San Diego Comic-Con de Málaga, en el Hall M del recinto, gracias al panel dedicado a la franquicia. Este panel ha contado con el estreno en exclusiva de la cinta completa 'Predator: Killer of Killers', entrevistas y, como gran sorpresa, una proyección de los primeros 20 minutos de la película que saldrá en noviembre 'Predator: Badlands', además de un tráiler de la misma.

El principio del panel

Antes de comenzar la cuenta atrás del panel, la sala reproducía múltiples sonidos y gruñidos del personaje, además de mostrar en sus grandes pantallas decorados de bosques y selvas, lugar donde estos sigilosos cazadores se esconden mejor.

Al comenzar, el director de 'Predator: la Presa' (2022), de 'Predator: Killer of Killers' y de la próximas 'Predator: Badlands', Dan Trachtenberg, subió al escenario. Antes de hablar, se percató de que había un visitante del panel disfrazado de un Predator, y, como le gustó tanto su cosplay, lo invitó a subir al escenario.

Tras la curiosidad, el director retomó el motivo por el que estaba subido al escenario: Proyectar la película 'Predator: Killer of Killers' al completo.

La actriz Elle Fanning y el director Dan Trachtenberg / Álex Zea

Predator en dibujos animados:

Tras cientos de aplausos y ver los logos de las productoras, la película 'Predator: Killer of Killers' comenzó, mostrando los característicos símbolos del idioma 'yautja' que estos peligrosos depredarores utilizan.

Esta película narra tres historias diferentes que se terminan conectando entre sí. Cada protagonista viene de una época y ambientación distintas (la era vikinga, el Japón feudal y las fuerzas aéreas de los años 50 de Estados Unidos), pero, aun así, comparten el mismo objetivo: eliminar al 'Predator' que intenta acabar con ellos.

Es una película llena de acción, coreografías de combates que incluso cuentan con secuencias que duran más de un minuto sin cortes y que no se limita a la hora de mostrar violencia explícita, como decapitaciones o desmembramientos, entre otros. Algunas de las escenas que presenta pueden poner los pelos de punta de los espectadores, especialmente de aquellos que la han visto en las grandes pantallas del Hall M de la San Diego Comic-Con de Málaga.

La actriz Elle Fanning en la presentación del avance exclusivo de 'Predator: Badlands' a Comic-Con de Málaga / Álex Zea

Se trata de una película de animación para adultos que utiliza un estilo visual popularizado por películas como 'El Gato con Botar: El último deseo' o 'Spider-Man: Un nuevo universo' que mezcla 2D y 3D y que, además, cuenta con múltiples escenas animadas a menos cuadros por segundo de lo habitual. Este estilo de animación dota de expresividad y fluidez a los personajes y escenarios que aparecen, haciendo que sea una experiencia diferente.

La próxima historia de 'Predator'

Tras 'Predator: Killer of Killers', el director Dan Trachtenberg apareció en el escenario de nuevo, junto a la actriz Elle Fanning, que recibió una gran cantidad de aplausos por parte del público. Tras unos segundos, el director dio un gran anuncio: “Lo primero que vamos a hacer es mostrar el tercer y último tráiler de 'Predator Badlands'. Sois los primeros en verlo”.

Elle Fanning subiendo al escenario mientras recibía aplausos. / Álex Zea

Tras proyectar el tráiler de la última entrega de 'Predator', el director y la actriz se sentaron para hablar con el presentador del panel, que les estuvo haciendo varias preguntas sobre la película.

En las palabras de Dan Trachtenberg, 'Badlands' tiene varias diferencias respecto a otras entregas de la franquicia: "La mayor diferencia es que el predator es el protagonista. Además, las otras películas son del género slasher, esta es más bien una aventura."

Durante la conversación, además, el presentador pregunta a Fanning si sabe hablar en idioma 'yautja', a lo que ella responde entre risas que "un poco" e intenta hacer una imitación de los sonidos de los 'Predator'.

Según Trachtenberg, no hace falta tampoco haberte visto toda la franquicia de 'Predator' para disfrutar de 'Badlands': "Nos hemos asegurado de que esta película sea genial para los fans de siempre, pero también de que los nuevos puedan disfrutarla también".

A Fanning le resultó muy llamativo el guion de 'Predator: Badlands' / Álex Zea

Por otra parte, 'Badlands' se desarrolla en un planeta muy hostil, donde hay "criaturas enormes que son 10 veces más grandes que un 'Predator'" y que hasta "la hierba, los árboles, las flores intentan matarlo".

A Fanning le pareció también que el guion era "de otro nivel", comenta: "Me emocionaba el desafío de representar a dos personajes y de enfrentarme a mí misma. Nunca lo había hecho antes. Se trata de un guion increíble, hay mucha humanidad, a pesar de ser de 'Predator'. La gente se sorprenderá".

Proyección sorpresa

Como sorpresa final, se proyectaron los primeros 20 minutos de 'Predator: Badlands' en la Comic-Con de Málaga. Por ello, Trachtenberg dedicó unas palabras antes de bajarse del escenario y darle al play: "En San Diego, presentamos los primeros 30 minutos. Hoy, aquí, os presentaremos los primeros 20. Aunque el lanzamiento está cerca, hay detalles que todavía no se han podido dejar pulidos, los vais a notar". Tras esto, la proyección comenzó.

Durante la proyección, se pudo apreciar que el ambiente donde viven los 'Predator' es verdaderamente hostil. En múltiples escenas, se puede ver cómo una criatura es devorada por otra más grande o cómo la vida parece tener poco valor.

Los primeros minutos de 'Predator: Badlands' fueron presentados en el Hall M de la Comic-Con de Málaga. / Álex Zea

En ciertas partes de estos primeros mínutos, también se pudo observar que, realmente, incluso las plantas pretenderán acabar con la vida del 'Predator' protagonista en la película, pues unas raíces de enormes plantas lo persiguen con el objetivo de darle caza. Algunos de estos escenarios todavía presentaban modelados sin terminar, pero se podía entender a la perfección lo que estaba sucediendo.

Además, la humanidad es un factor que también está muy presente en la película, dado que los 'Predator' protagonizan conversaciones profundas y muestran tener motivaciones personales. Además, sus expresiones faciales están también muy humanizadas, lo que las dota de realismo, obviando que se trata de alienígenas.