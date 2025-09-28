Música tradicional al cor del Museu de Belles Arts de Castelló: arriba el cicle 'A viva veu'
La present iniciativa naix amb l’objectiu d’apropar la música tradicional amb un format interactiu i pedagògic
Totes les activitats, que comencen el 2 d’octubre i finalitzen el 13 de desembre, són d’entrada lliure
El Museu de Belles Arts de Castelló estrena el pròxim 2 d’octubre la primera edició del cicle A viva veu, una proposta que busca apropar la música tradicional al públic amb un format interactiu i pedagògic. Durant quatre jornades, fins al 13 de desembre, la sala d’actes del museu es convertirà en espai de trobada entre veu, paraula i patrimoni musical.
L’objectiu, expliquen els organitzadors, és «apropar al públic la diversitat de la música popular mitjançant un format proper i interactiu». Per això, cada sessió combinarà actuacions en directe amb explicacions contextuals, en una experiència a mig camí entre el concert i la classe magistral.
Quatre cites per a viatjar pel territori sonor
El cicle s’obrirà amb una jornada dedicada al Cant Valencià d’Estil, considerada una de les joies de la tradició valenciana. El cantador Apa i el versador Josemi Sánchez, acompanyats d’una rondalla, actuaran el 2 d’octubre a les 19.00 hores.
La segona sessió, programada per al 6 de novembre, portarà fins a Castelló el virtuós Luís A. Pedraza amb l’espectacle De mano en mano, centrat en la música tradicional de Zamora.
El 4 de desembre, serà el torn d’Àlex Torres, que compartirà el seu treball d’investigació al voltant del romancer tradicional de les comarques de Castelló, posant en valor una de les tradicions orals més arrelades al territori.
El tancament del cicle arribarà el 13 de desembre amb el folklorista Fermín Pardo i l’Associació Cantares Viejos de Requena, que interpretaran una selecció de nadales de diverses comarques valencianes per donar la benvinguda al Nadal.
Entrada lliure i aforament limitat
Totes les activitats són gratuïtes i amb aforament limitat, per tal de garantir la proximitat amb el públic. El cicle està organitzat per Produccions Metrònom i compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).
Amb A viva veu, el Museu de Belles Arts aposta per un programa que conjuga difusió, experiència i patrimoni viu, consolidant-se com un espai clau per a la cultura a Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos
- Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
- ¿Cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Castellón? Hasta un 80% de posibilidades
- Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
- Desmantelan cinco laboratorios de marihuana con 3.500 plantas en Onda
- Esta es la plaza que el Ayuntamiento de Castelló reformará y también mejorará sus servicios
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: cultura a pie de calle con MUT!, Vivart y rock sesentero
- La cerámica de Castellón aumenta la apuesta por el horno eléctrico: una firma invertirá 4 millones de euros