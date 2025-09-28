El debut del 'Castellonero' marca la sisena jornada popular de LaCollaNostra a Benicàssim
L’aposta per donar protagonisme al talent femení va estar present al cartell, on enguany tres dels quatre grups participants estaven liderats per dones
Benicàssim va viure una nova edició de la jornada popular organitzada per LaCollaNostra, una associació que des de fa sis anys impulsa una alternativa autogestionada per a tot el veïnat dins de les festes patronals.
La plaça de les Corts va ser l’escenari d’una jornada en què les colles van poder gaudir de música en directe d’artistes locals, en un ambient marcat per la proximitat i la participació. Un dels moments més destacats va ser l’actuació del Castellonero, que es va estrenar per primera vegada en concert i va aconseguir un gran èxit entre el públic.
Des de l’organització remarquen que la iniciativa naix amb la voluntat de “construir un ambient popular a les festes de Benicàssim des de l’autogestió i l’autoorganització”. En aquesta línia, expliquen que es tracta d’una festa orientada a tot el veïnat, i especialment a les colles, que són el motor social de les festes.
LaCollaNostra funciona amb un repartiment de tasques entre els seus membres, que assumeixen de manera individual responsabilitats concretes —des de la tramitació de permisos fins al contacte amb els artistes, la logística o la comunicació— per després coordinar-se de manera col·lectiva. En ocasions també s’associen amb negocis locals.
L’aposta per donar protagonisme al talent local també va estar present al cartell, on enguany tres dels quatre grups participants estaven liderats per dones. Una programació que reforça l’objectiu de la jornada: oferir una festa “per a les colles i penyes, feta des de les colles i penyes”.
