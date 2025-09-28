Manuel Vivó: la memòria viva d’un pintor castellonenc inquiet
El Museu d’Etnologia de Castelló dedica una retrospectiva al creador, un viatge pels seus estils, tècniques i obsessions
Fins al 12 d’octubre de 2025, el Museu d’Etnologia de Castelló obri les seues sales a una retrospectiva dedicada al pintor Manuel Vivó Rius. La mostra recorre dècades d’investigació artística i vital d’un creador que va deixar empremta en tallers, aules i institucions culturals d’arreu de l’Estat, però que va trobar a Castelló el seu lloc definitiu.
Vivó no sols va ser pintor: va exercir de docent en ciutats com Priego de Córdoba, Ciudad Real i Castelló —on va ser catedràtic de Dibuix i secretari de l’Institut Francisco Ribalta—, i va ocupar càrrecs com a degà del Col·legi Oficial de Professors de Dibuix de València. També va estar implicat en la vida cultural com a secretari de l’Ateneu de Castelló i conservador del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés. Una trajectòria que parla de compromís i de mirada crítica.
De l’estil prismàtic al realisme simbòlic
Els seus primers passos en les arts visuals daten dels anys 50, quan va exposar en galeries andaluses i va començar a treballar murals amb un estil definit com a prismàtic. A la dècada dels 60, els paisatges de la Manxa van tenyir els seus llenços amb un art figuratiu ple de línies i plans.
Va ser, però, a Castelló on la seua obra va créixer i es va projectar internacionalment, amb exposicions a Alemanya, Itàlia i Xile. La seua inquietud el portava a experimentar amb materials, suports i tècniques, buscant sempre el millor vehicle per expressar anhels i angoixes.
Una obra compromesa
El realisme simbòlic és un dels trets distintius de la seua trajectòria. Elements quotidians com el pa, les cordes, els residus, les teles o els coloms es van convertir en metàfores de la condició humana. Igualment, figures com pierrots, cristos, llauradors o toreros tristos dialoguen amb homenatges a El Greco, Velázquez i Goya en un univers ple de referències i tensions.
Segons el Dr. Rodríguez Culebras, va ser a Castelló on Vivó «va afirmar la seua existència» com a artista plàstic. La seua pintura, travessada pel desig d’equilibri i per un esperit analític, no va deixar mai de mirar de front els conflictes socials del seu temps: opressió, misèria i guerra, problemàtiques que ressonen encara en l’actualitat.
Una cita amb la seua mirada
L’exposició al Museu d’Etnologia és, en paraules dels organitzadors, «una oportunitat per redescobrir la mirada de Manuel Vivó: un creador que va saber conjugar tradició i risc, bellesa i denúncia, local i universal».
Amb aquesta retrospectiva, Castelló recupera la veu plàstica d’un artista que va fer de la pintura una forma de vida i de resistència.
