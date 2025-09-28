Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Vivó: la memòria viva d’un pintor castellonenc inquiet

El Museu d’Etnologia de Castelló dedica una retrospectiva al creador, un viatge pels seus estils, tècniques i obsessions

Una de les obres de Manuel Vivó que es poden veure al Museu d'Etnologia de Castelló fins al 12 d'octubre.

Eric Gras

Fins al 12 d’octubre de 2025, el Museu d’Etnologia de Castelló obri les seues sales a una retrospectiva dedicada al pintor Manuel Vivó Rius. La mostra recorre dècades d’investigació artística i vital d’un creador que va deixar empremta en tallers, aules i institucions culturals d’arreu de l’Estat, però que va trobar a Castelló el seu lloc definitiu.

Vivó no sols va ser pintor: va exercir de docent en ciutats com Priego de Córdoba, Ciudad Real i Castelló —on va ser catedràtic de Dibuix i secretari de l’Institut Francisco Ribalta—, i va ocupar càrrecs com a degà del Col·legi Oficial de Professors de Dibuix de València. També va estar implicat en la vida cultural com a secretari de l’Ateneu de Castelló i conservador del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés. Una trajectòria que parla de compromís i de mirada crítica.

De l’estil prismàtic al realisme simbòlic

Els seus primers passos en les arts visuals daten dels anys 50, quan va exposar en galeries andaluses i va començar a treballar murals amb un estil definit com a prismàtic. A la dècada dels 60, els paisatges de la Manxa van tenyir els seus llenços amb un art figuratiu ple de línies i plans.

Figures com pierrots, cristos, llauradors o toreros tristos dialoguen en la seua obra.

Va ser, però, a Castelló on la seua obra va créixer i es va projectar internacionalment, amb exposicions a Alemanya, Itàlia i Xile. La seua inquietud el portava a experimentar amb materials, suports i tècniques, buscant sempre el millor vehicle per expressar anhels i angoixes.

Una obra compromesa

El realisme simbòlic és un dels trets distintius de la seua trajectòria. Elements quotidians com el pa, les cordes, els residus, les teles o els coloms es van convertir en metàfores de la condició humana. Igualment, figures com pierrots, cristos, llauradors o toreros tristos dialoguen amb homenatges a El Greco, Velázquez i Goya en un univers ple de referències i tensions.

Segons el Dr. Rodríguez Culebras, va ser a Castelló on Vivó «va afirmar la seua existència» com a artista plàstic. La seua pintura, travessada pel desig d’equilibri i per un esperit analític, no va deixar mai de mirar de front els conflictes socials del seu temps: opressió, misèria i guerra, problemàtiques que ressonen encara en l’actualitat.

El fill de Manuel Vivó, Panchi Vivó, amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, María España.

Una cita amb la seua mirada

L’exposició al Museu d’Etnologia és, en paraules dels organitzadors, «una oportunitat per redescobrir la mirada de Manuel Vivó: un creador que va saber conjugar tradició i risc, bellesa i denúncia, local i universal».

Amb aquesta retrospectiva, Castelló recupera la veu plàstica d’un artista que va fer de la pintura una forma de vida i de resistència.

Así sobreviven los jubilados de Castellón con su 'nómina': "Miramos cada euro para llegar a fin de mes"

Así quedará el Censal Parc con las aportaciones de los vecinos de Castelló. Las claves

Propietarios de Sant Gregori recuperarán las cuotas tras desbloquear su devolución

'Agitar antes de usar': Julián Barón convierte la fotografía en un acto pedagógico

Castellón genera una demanda de más de 7.000 pisos en cinco años

Àngels Collado, investigadora de la UJI: "En la posguerra, solo las mujeres podían regentar prostíbulos"

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Un jubilado de Castellón cobra 500 € menos al mes que uno vasco

