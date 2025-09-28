Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Agitar antes de usar': Julián Barón convierte la fotografía en un acto pedagógico

El fotógrafo, docente y agitador cultural castellonense acaba de lanzar su nueva publicación donde reflexiona sobre los talleres que ha impartido desde 2007

La última publicación de Julián Barón recoge los talleres que ha desarrollado por todo el mundo desde el 2007.

La última publicación de Julián Barón recoge los talleres que ha desarrollado por todo el mundo desde el 2007. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Eric Gras

El nombre de Julián Barón resuena desde hace años en los márgenes de la fotografía española. No tanto por la búsqueda de un estilo reconocible —ese sello que tantos persiguen— sino por su empeño en transformar la imagen en herramienta crítica, en laboratorio social, en espacio para el encuentro. Su último libro, Agitar antes de usar. Talleres de Fotografía con Julián Barón (2025), confirma ese tránsito vital y profesional: del fotógrafo social que aspiraba a cambiar el mundo con sus imágenes, al docente que comparte esa misma pulsión a través de talleres, archivos y procesos colectivos.

La publicación se está presentando estos días en Fiebre Photobook (que termina este 28 de septiembre), una de las citas más importantes del sector en España. Allí, además de ojear el volumen editado con mimo —diseño de Alberto Salván, corrección de Verónica Cortés y Javier García, impresión de Imprenta Kadmos— es posible dialogar con su autor. Un gesto coherente con la filosofía de Barón: crear comunidad antes que levantar un pedestal.

Dos partes

El libro, de tirada limitada (300 ejemplares), se articula en dos partes. La primera recoge una serie de conversaciones que funcionan como una radiografía de su práctica docente y su metodología: el archivo como encuadre, el cuidado como eje, la escucha como punto de partida. La segunda ofrece una galería detallada de talleres realizados entre 2007 y 2025, con fichas informativas y materiales que abren la puerta a nuevas experiencias. En los apéndices, además, se incluyen propuestas prácticas que invitan a trabajar con imágenes desde la intimidad de lo individual hasta la riqueza del grupo.

La Mirada Creadora edita la nueva publicación del castellonense Julián Barón.

La Mirada Creadora edita la nueva publicación del castellonense Julián Barón. / MEDITERRÁNEO

Pero más allá del formato, lo que late en Agitar antes de usar es una concepción de la fotografía como acto pedagógico y político. Barón no propone tanto «hacer fotos» como pensar con imágenes: cuestionar la memoria, interrogar los discursos oficiales, reconstruir identidades. Y hacerlo en compañía. Sus talleres han acompañado a participantes de diversas edades y geografías, siempre bajo la premisa de que la creación visual puede ser un camino hacia una ciudadanía más crítica y solidaria.

La imagen como transformación

En tiempos de saturación iconográfica y posverdad, la apuesta de Barón cobra una vigencia particular. Frente al consumo compulsivo de imágenes, propone detenerse, escuchar, compartir. Frente a la instantaneidad, la construcción lenta de un archivo común. Y frente a la idea del autor-genio, el reconocimiento de que lo verdaderamente transformador ocurre cuando la fotografía se convierte en un espacio colectivo.

Noticias relacionadas y más

Con este libro, Julián Barón no solo documenta una trayectoria, sino que abre una invitación: agitar la mirada antes de usarla.

'Agitar antes de usar'

Autor: Julián Barón

Editorial: La Mirada Creadora

172 páginas; 20 euros

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos
  2. Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
  3. ¿Cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Castellón? Hasta un 80% de posibilidades
  4. Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
  5. Desmantelan cinco laboratorios de marihuana con 3.500 plantas en Onda
  6. Esta es la plaza que el Ayuntamiento de Castelló reformará y también mejorará sus servicios
  7. Qué hacer en Castellón este fin de semana: cultura a pie de calle con MUT!, Vivart y rock sesentero
  8. La cerámica de Castellón aumenta la apuesta por el horno eléctrico: una firma invertirá 4 millones de euros

Así sobreviven los jubilados de Castellón con su 'nómina': "Miramos cada euro para llegar a fin de mes"

Así sobreviven los jubilados de Castellón con su 'nómina': "Miramos cada euro para llegar a fin de mes"

Así quedará el Censal Parc con las aportaciones de los vecinos de Castelló. Las claves

Así quedará el Censal Parc con las aportaciones de los vecinos de Castelló. Las claves

Propietarios de Sant Gregori recuperarán las cuotas tras desbloquear su devolución

Propietarios de Sant Gregori recuperarán las cuotas tras desbloquear su devolución

'Agitar antes de usar': Julián Barón convierte la fotografía en un acto pedagógico

'Agitar antes de usar': Julián Barón convierte la fotografía en un acto pedagógico

Castellón genera una demanda de más de 7.000 pisos en cinco años

Castellón genera una demanda de más de 7.000 pisos en cinco años

Àngels Collado, investigadora de la UJI: "En la posguerra, solo las mujeres podían regentar prostíbulos"

Àngels Collado, investigadora de la UJI: "En la posguerra, solo las mujeres podían regentar prostíbulos"

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Un jubilado de Castellón cobra 500 € menos al mes que uno vasco

Un jubilado de Castellón cobra 500 € menos al mes que uno vasco
Tracking Pixel Contents