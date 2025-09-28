'Agitar antes de usar': Julián Barón convierte la fotografía en un acto pedagógico

El nombre de Julián Barón resuena desde hace años en los márgenes de la fotografía española. No tanto por la búsqueda de un estilo reconocible —ese sello que tantos persiguen— sino por su empeño en transformar la imagen en herramienta crítica, en laboratorio social, en espacio para el encuentro. Su último libro, Agitar antes de usar. Talleres de Fotografía con Julián Barón (2025), confirma ese tránsito vital y profesional: del fotógrafo social que aspiraba a cambiar el mundo con sus imágenes, al docente que comparte esa misma pulsión a través de talleres, archivos y procesos colectivos.

La publicación se está presentando estos días en Fiebre Photobook (que termina este 28 de septiembre), una de las citas más importantes del sector en España. Allí, además de ojear el volumen editado con mimo —diseño de Alberto Salván, corrección de Verónica Cortés y Javier García, impresión de Imprenta Kadmos— es posible dialogar con su autor. Un gesto coherente con la filosofía de Barón: crear comunidad antes que levantar un pedestal.

Dos partes

El libro, de tirada limitada (300 ejemplares), se articula en dos partes. La primera recoge una serie de conversaciones que funcionan como una radiografía de su práctica docente y su metodología: el archivo como encuadre, el cuidado como eje, la escucha como punto de partida. La segunda ofrece una galería detallada de talleres realizados entre 2007 y 2025, con fichas informativas y materiales que abren la puerta a nuevas experiencias. En los apéndices, además, se incluyen propuestas prácticas que invitan a trabajar con imágenes desde la intimidad de lo individual hasta la riqueza del grupo.

La Mirada Creadora edita la nueva publicación del castellonense Julián Barón. / MEDITERRÁNEO

Pero más allá del formato, lo que late en Agitar antes de usar es una concepción de la fotografía como acto pedagógico y político. Barón no propone tanto «hacer fotos» como pensar con imágenes: cuestionar la memoria, interrogar los discursos oficiales, reconstruir identidades. Y hacerlo en compañía. Sus talleres han acompañado a participantes de diversas edades y geografías, siempre bajo la premisa de que la creación visual puede ser un camino hacia una ciudadanía más crítica y solidaria.

La imagen como transformación

En tiempos de saturación iconográfica y posverdad, la apuesta de Barón cobra una vigencia particular. Frente al consumo compulsivo de imágenes, propone detenerse, escuchar, compartir. Frente a la instantaneidad, la construcción lenta de un archivo común. Y frente a la idea del autor-genio, el reconocimiento de que lo verdaderamente transformador ocurre cuando la fotografía se convierte en un espacio colectivo.

Con este libro, Julián Barón no solo documenta una trayectoria, sino que abre una invitación: agitar la mirada antes de usarla.