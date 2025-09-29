El IVC lanza en Castelló su programación didáctica más completa: teatro, música y talleres por solo 2 euros

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado en Castelló su programación didáctica 2025/2026, una agenda que combina teatro, música, circo, danza y talleres pensados para centros educativos de todas las etapas. Con precios que oscilan entre la gratuidad y un máximo de dos euros por estudiante, la iniciativa busca que niños y jóvenes vivan experiencias culturales en espacios profesionales como el Teatre Principal, el Auditori, el Museu de Belles Arts y el Espai d’Art Contemporani (EACC).

Cultura en las aulas: una puerta de entrada

«La cultura debe formar parte de la educación, y muchas veces es la primera ocasión en que un niño entra en un teatro, un museo o un auditorio», ha señalado Nuria Felip, delegada territorial del IVC en Castellón.

Abraham Cupeiro traerá a Castelló su show musical 'Mythos' con una función especial. / MEDITERRÁNEO

La temporada arrancará el 10 de octubre en el Teatre Principal con Llar, de Federico Menini, un espectáculo de circo y teatro premiado a nivel nacional. Le seguirán propuestas como ¡Soy salvaje! de La Maquiné, Un instant de bellesa de Escena Erasmus y Ambulant de La FAM Produccions.

Música y patrimonio en vivo

El Auditori de Castelló fusionará música y teatro con Mythos, del compositor Abraham Cupeiro, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Castellón. El concierto recupera instrumentos ancestrales en un viaje sonoro pensado para estudiantes.

En paralelo, el Museu de Belles Arts propone talleres como Leer un cuadro, mirar un álbum, Com sona la ceràmica?, Prehistóricos tecnológicos o Museo sonoro, además de iniciativas como la Biblioteca Itinerante, que fomenta la lectura vinculada al arte contemporáneo.

Arte contemporáneo en primera persona

El EACC centrará su agenda didáctica en torno a la exposición Off Voices, de Candice Breitz, con visitas guiadas y talleres participativos. Entre ellos destaca Voces prestadas, una actividad que combina artes plásticas, arte contemporáneo y medios audiovisuales.

Acceso y reservas

El IVC recuerda que los centros educativos deben solicitar reserva de plazas para las sesiones escolares. La mayoría de los espectáculos también se programarán para el público general en otras fechas. La programación completa puede consultarse en la web oficial del Institut Valencià de Cultura.