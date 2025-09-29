Un 'Regreso a la Ciudad' histórico: más de 36.000 personas toman las calles de Castelló

El programa Regreso a la Ciudad volvió a demostrar que la cultura al aire libre en Castelló vive un momento de esplendor. Más de 36.000 personas participaron en las dos semanas de actividades que marcaron el regreso a la rutina diaria tras el verano, confirmando la excelente acogida de un programa que combina teatro de calle, circo contemporáneo, humor y espectáculos participativos.

La cita tuvo como eje central la décima edición del MUT!, Festival Internacional d’Arts Escèniques Sense Text celebrado este fin de semana y que alcanzó cifras récord con más de 28.000 asistentes a los 32 espectáculos programados. En tres jornadas frenéticas, clowns, trapecistas y malabaristas de 11 nacionalidades diferentes transformaron plazas y parques en un gran escenario urbano. Entre los momentos más destacados estuvo la despedida de los belgas D’Irque & Fien, que dijeron adiós a los escenarios tras tres décadas de carrera con un emotivo espectáculo que llenó el parque Ribalta.

El parque Ribalta, uno de los epicentros de la actividad del MUT! durante el fin de semana. / MEDITERRÁNEO

Dos eventos únicos

El MUT! también ofreció sorpresas en enclaves menos convencionales. El Circo Hulon instaló su carpa en Huerto Sogueros y agotó las 400 entradas disponibles para cada uno de sus tres pases en apenas una hora, mientras que la actuación de Murmuyo en la rotonda de La Farola convirtió un cruce de tráfico en un espacio poético, arrancando risas y aplausos.

Pero el éxito del Regreso a la Ciudad no se limitó al MUT!. Una semana antes, el Festival Clot i Fava de Pallassos i Rodamons ya logró reunir a más de 8.000 personas en 21 espectáculos, consolidándose como antesala festiva. La suma de ambas citas y de la programación paralela sitúa a Castelló en el mapa nacional del teatro de calle, con una oferta que rivaliza en atractivo y calidad con la de otras capitales europeas.

Más de 36.000 personas han disfrutado de las actividades organizadas en torno a la campaña 'Regreso a la Ciudad' de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Cita imprescindible

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, María España, destaca la «abrumadora respuesta del público castellonense» al tiempo que reconoce el trabajo del equipo humano que ha hecho posible este doble éxito. «Las cifras de asistencia son espectaculares. Muy pocas ciudades en España pueden presumir de tener un festival de primer nivel que dure seis días. El público es el gran protagonista y se merece que sigamos trabajando duro para consolidar este proyecto en lo más alto del panorama europeo», señala.

Con el balance de la presente edición, Castelló confirma que el Regreso a la Ciudad se ha convertido en una cita imprescindible del calendario cultural, un escaparate de talento internacional y local que, año tras año, redefine el pulso creativo de la ciudad.