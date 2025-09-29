Festa grossa amb Trobadorets: 15 anys de música i diversió a l’Auditori de Castelló
El grup de música familiar actuarà el diumenge 5 d’octubre a les 12.00 hores amb un espectacle ple de sorpreses i convidats. Les entrades ja estan a la venda per només 4 euros.
El grup de música familiar Trobadorets arriba a una fita molt especial: 15 anys de trajectòria. Per a celebrar-ho, han preparat un concert únic que tindrà lloc el pròxim diumenge 5 d’octubre a les 12.00 hores a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Un escenari que serà testimoni de la seua història i del recorregut d’una banda que ha sabut conquistar famílies i xiquets arreu del territori.
15 anys de música familiar i cultura popular
Amb set discos autoeditats —l’últim titulat Creixem— i més de 800 concerts, Trobadorets s’ha convertit en un referent de la música infantil i familiar a la Comunitat Valenciana. El grup ha portat les seues cançons plenes de missatges positius i històries quotidianes a desenes de ciutats i pobles, des de Castelló fins a bona part de Catalunya i Aragó.
Les seues lletres, inspirades en la cultura popular valenciana, han fet cantar i ballar a diverses generacions de menuts i grans, consolidant-los com una de les propostes més estimades del panorama musical familiar.
Una gran festa amb convidats especials
El concert de Castelló no serà una actuació qualsevol. Per a aquesta ocasió, Trobadorets ha preparat una gran festa apta per a tota la família, amb sorpreses, convidats i la participació de tots els membres que han format part de la banda durant els seus 15 anys d’història. Un repàs a les seues cançons més emblemàtiques i, alhora, un punt de partida per a continuar oferint música i diversió almenys 15 anys més.
Entrades per al concert de Trobadorets a Castelló
Les entrades ja estan disponibles a un preu popular de 4 euros i es poden adquirir a través de la web de l’Institut Valencià de Cultura (ací) o en les taquilles de l’Auditori de Castelló. L’aforament és limitat, per la qual cosa es recomana comprar-les amb antelació per no quedar-se sense.
