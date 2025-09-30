Cartell complet del Trovam 2025: tots els artistes que actuaran a Castelló
La Fira Valenciana de la Música se celebrarà del 13 al 15 de novembre a Castelló amb noms com Lucia&Rita, pablopablo, Ganges, L.A. i Tenda
La Fira Valenciana de la Música Trovam ja té cartell complet per a la seua tretzena edició. Del 13 al 15 de novembre, Castelló de la Plana es convertirà en l’epicentre sonor de la Comunitat amb una programació que combina talent local, artistes estatals i set formacions internacionals.
Noves incorporacions al cartell
Als noms ja anunciats —com La Maria, Esther, Cactus o Carlos Ares— s’hi afegeixen ara una vintena d’artistes. Destaquen Lucia&Rita, el projecte conjunt de la pianista Lucia Fumero i la trombonista Rita Payés; el madrileny pablopablo amb el disc Canciones en Mi; la càntabra Ganges, que aposta per textures electròniques; i el grup mallorquí L.A., referent del rock i l’indie dels 90. També hi haurà representació valenciana amb Tenda, que continua expandint el seu pop-rock a escala estatal.
El pes del talent valencià
Com és habitual, el Trovam dona un protagonisme especial a l’escena pròpia. Enguany hi actuaran Bèrnia, que presentarà el disc Amb el cor plenet; Cien Galgos, Podenco, Summer Ends, Vaire i la flautista María Gil, amb les seues melodies de jazz. En total, una vintena de propostes autòctones reforcen el caràcter de fira professional i aparador de la música valenciana.
Presència estatal i noves sonoritats
El cartell suma també artistes de diferents punts de l’Estat com la cantaora Carolina Fernández “La Chispa”, els catalans Ebri Knight amb la proposta familiar Bon Vent!, la queer band Fades, el vocalista Jero Romero, el cantautor Sergi Carbonell, el grup Terrae, els cordovesos Viva Belgrado i Yeli Yeli, exponents del nou flamenc.
Obertura internacional
La internacionalització continua sent un dels grans valors de la Fira. Gràcies als programes Trovam Airlines i Trovam EUxChange, set bandes europees recalaran a Castelló: Døtre (Dinamarca), Bottle Rockets (Regne Unit), David Bay (Alemanya), Farmar (Àustria), Demetris Mesimeris (Xipre), Immen (Països Baixos) i Brama (França).
Compromís i col·laboracions
El Trovam reforça enguany la seua col·laboració amb el projecte Cànter, que dona suport a artistes afectats per les inundacions de 2024, i manté la unió amb Vibra Mahou, que posarà nom a un dels escenaris principals.
Una cita clau per a la música
Amb més de 50 concerts repartits en tres dies, la Fira Valenciana de la Música es confirma com una de les cites més importants del calendari cultural. A més de programar actuacions, el Trovam promou espais de trobada professional, projectes d’internacionalització i sinergies amb institucions i empreses del sector.
