Leyendas del cante y rumba catalana: todo sobre el Festival Flamenco Memorial Juan Lloria de Castelló

La plaza Mayor, el Menador y el Teatre del Raval Rafa Lloret se convertirán en los grandes escenarios del III Festival Flamenc Ciutat de Castelló - Memorial Juan Lloria, que se celebrará del 24 al 26 de octubre. Un evento que traerá a la capital de la Plana algunas de las voces más reconocidas del cante y la rumba, acompañado además por la primera edición de las Jornadas Culturales Flamencas de Castelló.

Mayte Martín y El Pele, dos leyendas sobre el escenario

El festival tiene como grandes protagonistas a Mayte Martín y Manuel Moreno “El Pele”, dos leyendas del flamenco. Martín, una de las voces más prestigiosas del género y ganadora del Festival del Cante de las Minas en 1987, atesora también la Medalla de Oro a las Bellas Artes (2021). Por su parte, El Pele, con 71 años de trayectoria, sigue siendo una referencia viva de haber compartido escenario con Camarón de la Isla y de haber formado pareja artística junto a Vicente Amigo.

Manuel Moreno 'El Pele' también ofrecerá en directo su arte para el disfrute de los castellonenses. / MEDITERRÁNEO

Pedro ‘El Granaíno’ y Sabor de Gràcia completan el cartel

El programa del Festival Flamenc de Castelló 2025 también contará con la presencia del cantaor Pedro ‘El Granaíno’, una de las voces más valoradas de la escena actual. A su lado, la formación de rumba catalana Sabor de Gràcia, liderada por Sicus Carbonell, celebrará en la Plaça Major sus treinta años de trayectoria sobre los escenarios.

Talento local y actividades paralelas

El flamenco castellonense también tendrá una fuerte presencia. Actuarán Cositas Buenas, La Meligrana, Aloma de Balma, Alhaire y la bailarina Aida Lara, representantes de la escena local que completan un cartel diverso y de gran proyección.

Como novedad, se celebrará una desfile de moda flamenca con música en directo de la firma castellonense Estil en Rosa. Además, el fotógrafo Jesús Morcillo volverá a participar como artista invitado con una nueva exposición.

Jornadas Culturales Flamencas

Coincidiendo con el festival, tendrán lugar las primeras Jornadas Culturales Flamencas de Castelló, impulsadas por la Concejalía de Cultura y la asociación Los Lunares.

La concejala de Cultura, María España, ha subrayado que «la música volverá a honrar la memoria de un gran aficionado y promotor flamenco como era Juan Lloria. Que el flamenco regresara a Castelló por la puerta grande era uno de sus sueños, y hoy es una realidad».