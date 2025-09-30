Entre Hopper y Hammershøi: Andrés Gallego transforma la Llotja del Cànem de Castelló en un espejo íntimo

La soledad nunca es del todo cierta. Incluso en el silencio más íntimo hay algo —o alguien— que nos observa, que nos devuelve la mirada. Esa tensión, esa grieta entre lo privado y lo público, es el núcleo sobre el que se sostiene Pensé que estaba a solas, la nueva exposición de Andrés Gallego (Melilla, 1983), que se inaugura este jueves, 2 de octubre, a las 19.00 horas, en la Llotja del Cànem de Castelló, dentro del programa FotoGràficaMent impulsado por la Universitat Jaume I. Una muestra comisariada por Lidón Forés que podrá visitarse hasta el 15 de noviembre.

El proyecto reúne dos series fotográficas en las que Gallego, residente en Castelló desde hace años, establece un diálogo singular con la pintura a partir de referentes tan determinantes como Edward Hopper y Vilhelm Hammershøi. Dos universos pictóricos muy distintos, pero unidos por la exploración de lo íntimo, el peso del espacio doméstico y la inquietante pregunta de qué ocurre cuando sabemos que hay alguien al otro lado de la ventana.

Escenografías de lo invisible

Lejos de limitarse a documentar escenas, Gallego construye escenarios con sus propias manos. Levanta habitaciones, pinta cuadros que luego incorpora a la fotografía, manipula la luz para que cada detalle refuerce esa sensación de estar dentro de un lugar tan real como imaginario. En estas composiciones, su esposa se convierte en protagonista silenciosa de un juego de identidades: el «yo social» que proyectamos hacia fuera frente al «yo real» que permanece en la penumbra.

'Summer in the City'. / Andrés Gallego

La secuencia inspirada en Hopper subraya la idea de ser observados. Las ventanas funcionan como umbral entre lo privado y lo público, entre la intimidad y la exposición. En cambio, cuando Gallego dialoga con Hammershøi, los espacios parecen cerrados sobre sí mismos, protegidos de la mirada exterior. Sin embargo, es el espectador quien, al detenerse frente a la imagen, irrumpe en ese silencio y rompe la calma. De nuevo, la paradoja: la intimidad solo se mantiene intacta mientras no es mirada.

Un recorrido, una confesión

La exposición propone así un viaje por dos maneras de entender la soledad y la construcción de la identidad. «La intimidad deja de protegernos cuando se vuelve visible», resume la comisaria Lidón Forés. Una reflexión que se enmarca en un contexto más amplio: el de una sociedad donde las fronteras entre lo privado y lo público se difuminan cada vez más, y donde la autoimagen –esa necesidad constante de ser visto– redefine nuestro modo de estar en el mundo.

Andrés Gallego rinde un particular tributo y establece un diálogo con el danés Hammershøi a través de este proyecto. / Andrés Gallego

Para Gallego, el arte se convierte en un espejo de esas tensiones. No hay artificio gratuito: cada pared pintada, cada mueble colocado, cada gesto de su modelo, responde a la necesidad de pensar la soledad como un estado compartido. Sus imágenes no buscan respuestas, sino preguntas. ¿Quién soy cuando me miran? ¿Qué parte de mí permanece invisible incluso bajo la luz más nítida?

Trayectoria en expansión

La muestra en la Llotja del Cànem supone una oportunidad de acercarse a un creador que, en apenas unos años, ha conseguido situar su trabajo en la escena internacional. Tras iniciar en 2020 la serie dedicada a Hopper, Gallego obtuvo reconocimientos en certámenes de prestigio como los Tokyo International Foto Awards, el Prix de la Photographie Paris (PX3), los International Photography Awards (IPA) o la Fundación ENAIRE. Sus fotografías han viajado a espacios como el Real Jardín Botánico de Madrid, Kühlhaus Berlin, Palazzo Roverella en Rovigo o el festival Head On en Sidney.

En 2023 abrió en Castelló su propio estudio, convertido en laboratorio de creación y también en espacio formativo. Desde allí ha desarrollado su serie más reciente, en diálogo con Hammershøi, que ahora se presenta al público de manera conjunta con la anterior, revelando así un itinerario artístico marcado por la constancia, el riesgo y una sensibilidad cada vez más afinada.

Además de la inauguración y visita guiada con el propio artista y la comisaria este 2 de octubre, el programa incluye actividades complementarias: una visita guiada a cargo de Lidón Forés el sábado 25 de octubre y una visita al estudio del artista el 8 de noviembre. Propuestas que buscan acercar al público no solo a la obra terminada, sino también a los procesos que la hacen posible.

Con Pensé que estaba a solas, Andrés Gallego nos invita a entrar en habitaciones en penumbra donde el tiempo parece suspendido. Espacios que, aunque cerrados, nunca están vacíos: allí estamos nosotros, observando, participando de una intimidad que deja de ser refugio para convertirse en espejo.