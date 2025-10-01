Begoña Valero se sumerge en los últimos días de los templarios en el Maestrat castellonense

Misterio, esoterismo, persecuciones y asesinatos con el Maestrat castellonense como marco geográfico y los últimos días del orden del Temple como eje de la trama. Esto es lo que propone la novelista Begoña Valero, premio Letras del Mediterráneo 2024 de la Diputación de Castellón en la categoría de novela histórica, en su nuevo libro, La venganza de los templarios.

Esta obra, que ha vivido su presentación oficial en la institución provincial, se ambienta a principios del siglo XIV, en 1307 en concreto, cuando el rey Felipe IV de Francia decide destruir a los templarios para apropiarse de sus riquezas.

Con este arranque, la historia deviene un viaje que conducirá a los dos protagonistas, Miguel y Lidón, un par de hermanos adolescentes, por las tierras castellanas de Soria y por la comarca del Maestrat.

Interés por el territorio

Como ha explicado su autora en la presentación de la obra en el Espai Cultural Obert de la Diputación, su obra quiere "plantar la semilla del interés por este territorio y, por eso, se ambienta en Ares o en Peñíscola, pero sobre todo en Culla". La población del Alt Maestrat cuenta con un protagonismo especial dentro de la trama.

Valero, que ha ganado con su anterior novela Un testigo llamado Cervantes, el premio Odilo 2024 que concede la Semana de Novela Histórica de Cartagena, ha señalado que "la historia se centra en los últimos siete años de esta conocida orden, que siempre ha estado rodeada de muchos mitos y leyendas".

Por su parte, Paz Navarro, fundadora el grupo editorial Sargantana que publica este trabajo, ha asegurado que "La venganza de los templarios sirve para poner en el mapa a unos municipios que no tienen nada que envidiar a los más típicos en las novelas históricas. Se trata de «una obra que aúna diversión, entretenimiento y aprendizaje".

Entre la realidad y la ficción

El diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, ha alabado que el libro tiene "una doble vertiente, ya que se basa en la realidad, pero también introduce una parte de ficción". Además, Clausell aseguró que la novela aspira "a tener un público que vaya más allá del lector habitual de novela histórica". La apuesta es que "se acerquen lectores que deseen conocer parte de nuestro territorio, porque esto servirá también para generar turismo y marca en Castellón".