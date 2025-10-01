Ultrasons 2025: tradició, experimentació i l’art com a pont col·lectiu a l’Alcora
Del 3 d'octubre a l'1 de novembre, la localitat es converteix en epicentre de la creació intedisciplinària a la província de Castelló
L’Alcora es converteix, del 3 d’octubre a l’1 de novembre, en epicentre de la música experimental i la creació interdisciplinària amb la 16a edició d’Ultrasons. El cicle “Músiques en vibració” consolida la seua aposta pel diàleg entre disciplines i la connexió amb el patrimoni local, tot combinant estrenes, recitals i exposicions en espais del nucli antic i la Reial Fàbrica.
Ana Beltrán Porcar: de la pintura en viu als quaderns ocults
Una de les cites més esperades arriba amb “Ressons alterns”, la mostra d’Ana Beltrán Porcar, artista visual i performer que rep enguany el Premi Ultrasons 2025. La proposta recorre les seues primeres performances pictòriques en directe al festival —com la mítica jam session de 2011— i exposa per primera vegada els seus quaderns de dibuix elaborats com a espectadora en concerts.
L’exposició planteja un joc de miralls: el gest de qui crea des de l’escenari i l’atenció de qui observa des del públic. Un flux compartit que dissol fronteres entre art i audiència, on cada traç ressona com un pont entre el so i el silenci.
Sons emergents i arrels mediterrànies
La programació d’Ultrasons 2025 aposta fort per l’experimentació sonora i la reinterpretació de la tradició. El duo L’arannà porta “Turmarí”, un projecte que revisita el cant redoblat d’Eivissa i Formentera en clau contemporània; mentre que Castanyetes de suro, formació nascuda a l’Alcora, ofereix un repertori de corda i pua que connecta música d’arrel i innovació.
L’aigua serà protagonista amb el recital “Des de l’aigua” de la pianista Luciana Cantisani, que viatja per obres de Debussy, Ravel o Liszt; i el duo DUOT (Albert Cirera i Ramon Prats), referents del free jazz europeu, desplegarà el seu nou disc Haiku.
Poesia, pop d’autor i brass band
Ultrasons també és literatura i veu pròpia. El recital “No ens llegiu, escolteu-nos” uneix els poemaris de Paula Escrig i Martín L. amb la música de Víctor Colomer i Carlos Medina. Per la seua banda, Anna Andreu estrenarà a Castelló Vigília, disc que confirma el seu lloc entre les veus imprescindibles del pop d’autor contemporani.
I per als qui busquen energia pura, la brass band Majin Blood promet convertir el carrer en una festa salvatge de funk i groove.
Patrimoni viu i reflexió col·lectiva
L’arrel tradicional també batega amb el bureo inaugural a la Plaça del Convent, organitzat amb L’Alcora Folk, i amb la taula de debat del Hot Talk Club, dedicada a la funció de les bandes de música d’ahir i hui. Una trobada per reivindicar-les com a patrimoni cultural i identitat compartida al País Valencià.
Una cita imprescindible a l’Alcora
Del 3 d’octubre a l’1 de novembre de 2025, Ultrasons desplegarà música, art i pensament en espais com el Saló Gòtic de la Casa de la Música, la Reixa de la Vila o la Reial Fàbrica. Un viatge col·lectiu que transforma la tardor cultural de les comarques de Castelló en un mosaic d’experimentació, tradició i noves vibracions.
Ultrasons 2025 a l’Alcora: quan l’art deixa de ser frontera per convertir-se en experiència compartida.
