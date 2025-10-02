Capla Festival y Capla Kids: la gran fiesta de la música en Castelló

El 4 de octubre, el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón abrirá sus puertas para acoger la primera edición del Capla Festival, un evento que desde su presentación ha levantado una expectación enorme. La ciudad se prepara para una jornada de 12 horas ininterrumpidas de música, gastronomía, solidaridad y diversión, desde las 16.00 hasta las 04.00, con un ambiente diseñado para el público adulto que busca reencontrarse con amigos y disfrutar de un día diferente.

El cartel no podía ser más atractivo: Fangoria, La La Love You, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias, We Are Not DJ’s y el grupo castellonense Valiente Bosque, ganador del prestigioso Heineken Green Capital Award. Una alineación que asegura un espectáculo de primer nivel y que sitúa a Castellón en el mapa de los grandes festivales nacionales.

No solo música

Pero el Capla Festival no es solo música. La organización ha trabajado a conciencia para que los asistentes vivan una experiencia cómoda y completa. En el recinto habrá una gran zona de food trucks con propuestas variadas que van desde la cocina nacional hasta opciones internacionales, además de alternativas veganas y sin gluten. Todo ello con precios populares y una amplia zona de mesas y sillas, pensada para que nadie tenga que esperar para cenar o compartir un rato tranquilo entre concierto y concierto.

La diversión también se extenderá a los espacios decorados especialmente para sorprender a los asistentes. Habrá zonas diseñadas para hacerse fotos, compartirlas en redes y llevarse un recuerdo divertido del festival. Cada rincón del recinto busca transmitir el espíritu Capla: cercanía, buen humor y ganas de pasarlo bien en grupo.

Un evento solidario

Uno de los pilares más importantes del evento es su vertiente solidaria. Gracias a la colaboración de la Fundació Caixa Castelló, diversas asociaciones de la provincia estarán presentes con juegos inspirados en las ferias tradicionales y en los retos más populares de redes sociales. Jugar costará solo 1 € y toda la recaudación irá destinada íntegramente a estas asociaciones. Las pruebas están pensadas para disfrutar en grupo y fomentar la participación, con premios en forma de consumiciones dentro del festival. Una manera original y divertida de unir ocio y compromiso social.

El nombre de Capla Festival no es casualidad. Surge de Ca-stellón de la Pla-na, pero también es un guiño a los recordados Premios Capla de dibujo infantil, un concurso que marcó a generaciones de castellonenses en los años 60, 70 y 80. Esa conexión nostálgica es parte del ADN del festival, que quiere ser un punto de encuentro intergeneracional donde la música, la amistad y los recuerdos se entrelacen con la modernidad de un gran espectáculo.

El viernes 3 de octubre tendrá lugar Capla Kids, un evento gratuito pensado para las familias que quieran sumarse a la fiesta. / MEDITERRÁNEO

Los niños también disfrutarán

La celebración empieza incluso antes. El viernes 3 de octubre tendrá lugar Capla Kids, un evento gratuito pensado para las familias que quieran sumarse a la fiesta. De 17.00 a 23.00, el recinto contará con hinchables gigantes, sesiones de dj's, el concierto de Los Indi.os y la misma zona gastronómica en pleno funcionamiento. Será la ocasión perfecta para que los más pequeños vivan su propia experiencia Capla y, además, para que los adultos que ya tengan su entrada del festival puedan canjearla por la pulsera oficial, evitando colas al día siguiente.

El proyecto cuenta con el respaldo de Los 40 Principales y con la colaboración de instituciones y empresas locales que han apostado por esta primera edición. El apoyo mediático y el interés que ha generado entre el público hacen prever un lleno absoluto, después de que las promociones iniciales se agotaran rápidamente.

Capla Festival llega para quedarse. Es más que un concierto: es un día para disfrutar de la música en directo, cenar con amigos sin salir del recinto, descubrir rincones pensados para reír y compartir, y participar en actividades solidarias que dejan huella. El próximo 4 de octubre, Castellón vivirá una jornada única en la que la ciudad entera se convertirá en escenario de música, solidaridad y diversión.

Toda la información está disponible en caplafestival.com