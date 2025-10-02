La Vall d’Uixó pinta un mural de 350 metros para visibilizar al colectivo LGTBIQ+
Carbonaire acoge una obra con rostros como Marsha P. Johnson, Freddie Mercury o Lorca, símbolo de diversidad y memoria
Los artistas locales Miguel Carlos Montesinos y Rubén Paricio firman la obra un barrio con tradición en la lucha social
Mediterráneo
La Vall d’Uixó ha convertido el barrio de Carbonaire en el epicentro de un nuevo acto de reivindicación visual y memoria colectiva. El Ayuntamiento está finalizando un mural de más de 350 metros cuadrados, dedicado al colectivo LGTBIQ+, en el marco del Plan Municipal de Diversidad. La obra, situada en la carretera Segorbe, frente a la calle 4, cuenta con financiación municipal y de la Generalitat Valenciana.
Un mural con nombres propios
Más allá de los colores, el mural da rostro a algunas de las figuras más influyentes de la historia de la cultura y el activismo LGTBIQ+: Marsha P. Johnson, icono de Stonewall; Freddie Mercury, eterno líder de Queen; Elena Fortún, referente de la literatura juvenil; el actor valenciano Antonio Ferrandis, inmortalizado como Chanquete; el político Pedro Zerolo, símbolo de la igualdad civil; Alan Turing, genio matemático y mártir de la intolerancia; la legendaria Chavela Vargas; la transgresora Marlene Dietrich; y Federico García Lorca, cuya obra y figura siguen siendo faro y herida.
Cultura local y orgullo global
Los artistas locales Miguel Carlos Montesinos y Rubén Paricio son los autores del mural, que combina arte figurativo y simbolismo contemporáneo. Para la alcaldesa, Tania Baños, “esta es una ciudad diversa que no deja a nadie atrás”. “Los derechos no tienen precio, y la cultura también es una herramienta de transformación social”, ha defendido ante quienes critican el uso de fondos públicos.
Baños ha recordado que “el mural de las mujeres también fue polémico y hoy es motivo de orgullo colectivo”. Confía en que esta nueva intervención se convierta en punto de encuentro, memoria y aprendizaje, especialmente en un barrio como Carbonaire, “siempre combativo y solidario”.
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
- Incendio a primera hora de la mañana en una nave industrial de Castelló
- Reabren al tráfico la AP-7 en Castellón tras un accidente entre dos camiones
- Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
- Fallece Ángel Cobo, expresidente del CF San Pedro y conocido empresario del Grau de Castelló
- Los usos de la tarjeta ciudadana en Castelló, incluido el de los ecoparques
- Castellón se moviliza por Sofía, la activista de Burriana 'secuestrada' en Israel