La Vall d’Uixó pinta un mural de 350 metros para visibilizar al colectivo LGTBIQ+

La Vall d’Uixó ha convertido el barrio de Carbonaire en el epicentro de un nuevo acto de reivindicación visual y memoria colectiva. El Ayuntamiento está finalizando un mural de más de 350 metros cuadrados, dedicado al colectivo LGTBIQ+, en el marco del Plan Municipal de Diversidad. La obra, situada en la carretera Segorbe, frente a la calle 4, cuenta con financiación municipal y de la Generalitat Valenciana.

Imagen de los artistas realizando el mural. / Mediterráneo

Un mural con nombres propios

Más allá de los colores, el mural da rostro a algunas de las figuras más influyentes de la historia de la cultura y el activismo LGTBIQ+: Marsha P. Johnson, icono de Stonewall; Freddie Mercury, eterno líder de Queen; Elena Fortún, referente de la literatura juvenil; el actor valenciano Antonio Ferrandis, inmortalizado como Chanquete; el político Pedro Zerolo, símbolo de la igualdad civil; Alan Turing, genio matemático y mártir de la intolerancia; la legendaria Chavela Vargas; la transgresora Marlene Dietrich; y Federico García Lorca, cuya obra y figura siguen siendo faro y herida.

Tania Baños con los artistas. / Mediterráneo

Cultura local y orgullo global

Los artistas locales Miguel Carlos Montesinos y Rubén Paricio son los autores del mural, que combina arte figurativo y simbolismo contemporáneo. Para la alcaldesa, Tania Baños, “esta es una ciudad diversa que no deja a nadie atrás”. “Los derechos no tienen precio, y la cultura también es una herramienta de transformación social”, ha defendido ante quienes critican el uso de fondos públicos.

Baños ha recordado que “el mural de las mujeres también fue polémico y hoy es motivo de orgullo colectivo”. Confía en que esta nueva intervención se convierta en punto de encuentro, memoria y aprendizaje, especialmente en un barrio como Carbonaire, “siempre combativo y solidario”.