Farlise: la libertad creativa hecha música instrumental

Hay músicos que nunca dejan de buscar. Juan Carlos ‘Juanki’ Tomás es uno de ellos. Guitarrista fundamental en la memoria colectiva de Castellón, protagonista de una escena que en los años 80 y 90 se abrió camino entre la precariedad y el entusiasmo, y productor incansable desde su estudio La Seta Azul, su trayectoria ha sido siempre la de alguien dispuesto a explorar territorios nuevos. Farlise es el último de esos viajes: un proyecto instrumental nacido de la necesidad de crear sin etiquetas, de dejar que las ideas acumuladas durante años encuentren por fin su forma definitiva.

El resultado tiene algo de arqueología íntima y de apuesta radical por la libertad. Canciones que dormían en cuadernos olvidados, melodías rescatadas del pasado, intuiciones que parecían condenadas a permanecer en silencio… todo ello ha acabado cristalizando en Of Mountains, Ocean Floors & Supermarket Aisles, un álbum que reúne nueve piezas instrumentales concebidas como paisajes sonoros en constante movimiento. La obra no responde a modas ni a fórmulas de consumo rápido; más bien se construye desde la paciencia del artesano, con la ambición de emocionar al oyente y de recordar que la música puede seguir siendo un territorio de libertad.

Farlise presentará su primer álbum en un directo en el Teatre del Raval de Castelló. / Carola Delgado

Trayectoria de un músico clave

Para comprender Farlise hay que mirar atrás. Juanki comenzó su carrera en los primeros 80 con Los Rítmicos y su colaboración con Morcillo el Bellaco, y se consolidó en los noventa con Los Romeos, banda que alcanzó reconocimiento nacional gracias a canciones como Muérdeme y Mi vida rosa. Después vinieron proyectos como Los Caraconos o Miss Black Emotion, y una multiplicidad de trabajos de producción que le convirtieron en una figura de referencia de la música valenciana. Desde el año 2000, La Seta Azul Producciones se ha consolidado como centro creativo en Benicàssim.

Nace Farlise

El nombre del proyecto, inventado y sin significado previo, refleja su intención de crear sin marcos predefinidos. La génesis de Farlise se remonta a sesiones casuales en las que Juanki desarrollaba ideas mientras su hija Vega practicaba la batería. De esos encuentros surgieron composiciones que habían ido gestándose durante décadas, entre ellas Marmelade, cuyo germen tiene más de veinte años.

La formación actual combina experiencia y juventud: Juanki en guitarra y dirección, Vega en batería y percusiones, Mar Caballer en clarinete y teclados, y Pedro Safont en bajo. Una confluencia intergeneracional que alimenta la propuesta y asegura la continuidad de la tradición experimental castellonense.

Farlise mezcla rock, pop, jazz y experimentación, pero no se limita a ninguno de esos géneros. La banda trabaja con estructuras complejas donde conviven melodías accesibles con pasajes disonantes, en lo que Juanki define como «pop progresivo»: música que resulta más asimilable que el rock progresivo clásico, pero mantiene la libertad y la sorpresa como motor creativo.

El proyecto se fue dando a conocer a través de varios singles. Marmelade (2023) mostró un aire surf y cinematográfico; Hasta… (2024) exploró capas sonoras más densas; y Twenty Small Cigars (2024), versión de Frank Zappa, evidenció la ambición de dialogar con la tradición y llevarla a un terreno contemporáneo.

Un proyecto colectivo

El disco debut incluye colaboraciones con una amplia nómina de músicos: violonchelos, violines, contrabajos, piano, banjo, vibráfono y metales se suman a la base estable de Farlise, enriqueciendo la paleta sonora y reforzando la idea de un trabajo colectivo. La propuesta escénica también integra elementos visuales creados por Lluna Gago, sincronizados con la música para ofrecer una experiencia sensorial completa.

La cita en Castelló

El proyecto encontrará su culminación en el directo. El domingo 5 de octubre, a las 20.00 horas, el Teatre del Raval de Castelló acogerá la presentación de Of Mountains, Ocean Floors & Supermarket Aisles. Será la oportunidad de descubrir la intensidad de los nueve temas y comprobar cómo la música instrumental puede conducir al oyente por paisajes sonoros fascinantes. Las entradas, a 10 euros, ya están disponibles.