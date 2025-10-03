Concierto único en España: Rod Stewart actuará el 30 de junio en el Roig Arena
Las entradas para el único concierto de la gira del cantante escocés en España se pondrán a la venta el 10 de octubre
María Bas
La estrella internacional Sir Rod Stewart actuará el 30 de junio de 2026 en Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig. Se trata del único concierto que el cantante británico ofrecerá en España en 2026.
Con más de 250 millones de discos y singles vendidos, Stewart ha explorado todos los géneros de la música popular, incluidos el rock, el folk, el soul, el R&B y el “Great American Songbook” gracias a su versatilidad vocal, su estilo y su forma de componer. Todo ello le ha convertido en una de las pocas estrellas en lanzar álbumes de éxito en todas las décadas de su carrera.
Disco con big band
El pasado 23 de febrero, Stewart sumó un álbum más a su larga lista de éxitos. Junto a Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra, lanzó “Swing Fever”, su 33º disco de estudio, un homenaje de 13 temas a las canciones intemporales de los años de la big band.
Además, ha ganado varios de los premios más importantes de la música, incluyendo dos entradas en el Salón de la Fama del Rock & Roll, el Premio ASCAP Founders por composición, New York Times best-selling autor, GRAMMY™ Living Legend y, en 2016, se convirtió oficial en «Sir Rod Stewart», después de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y la caridad.
Los grandes clásicos de Sir Rod Stewart sonarán por primera vez en Roig Arena el próximo 30 de junio. Las entradas del concierto salen a la venta el próximo viernes, 10 de octubre, a las 12h en la web www.roigarena.com
Sobre Roig Arena
El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.
