Traver Calzada y el autorretrato, nueva exposición en Burriana
El pintor burrianense convierte el autorretrato en un lenguaje íntimo y universal para dialogar con el espectador en una muestra que acogerá la Caixa Rural de la localidad
Nico Cruz
El Centre Social de la Caixa Rural de Burriana inaugura hoy (19.00 horas) una nueva exposición del pintor Traver Calzada, que en esta ocasión invita al espectador a reflexionar sobre uno de los géneros más antiguos y universales de la historia del arte: el autorretrato.
La muestra reúne una serie de piezas en las que el artista de Burriana se enfrenta a su propia imagen desde diferentes perspectivas, técnicas y estados de ánimo. Según explica el propio Calzada, el autorretrato no debe entenderse únicamente como un ejercicio de narcisismo, sino como una vía de exploración existencial: «Cuando me retrato, busco comunicar de forma directa, casi mirándoos a los ojos, mi percepción del mundo».
Tradición
El pintor conecta así con una larga tradición que se remonta a las primeras huellas en las cavernas, pasando por maestros como Durero, Rembrandt o Van Gogh, hasta llegar a los experimentos contemporáneos de Francis Bacon, Lucian Freud o Frida Kahlo. En todos ellos, como en la obra de Calzada, subyace una pregunta sin respuesta definitiva: ¿quién soy yo?
La identidad
Lejos de ofrecer una visión única o estática, la exposición se despliega como un recorrido por las múltiples contradicciones de la identidad. «No hay que tener miedo a las contradicciones», señala el artista, citando al poeta Walt Whitman y su célebre «soy inmenso, contengo multitudes». Esa amplitud vital, a medio camino entre la introspección y el diálogo con el espectador, define la propuesta que ahora presenta en su ciudad natal.
La exposición podrá visitarse en el Centre Social de la Caixa Rural de Burriana durante todo el mes de octubre. Una oportunidad para descubrir cómo el autorretrato, lejos de agotarse, sigue siendo un lenguaje vivo y revelador.
