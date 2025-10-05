Un libro para celebrar el Museo de Bellas Artes a través de 100 pinturas

La Diputación Provincial de Castellón pone en valor la historia y el patrimonio artístico provincial a través del libro Museo de Bellas Artes de Castellón. 100 pinturas.

Una obra divulgativa y accesible en la que el autor, Ferran Olucha Montíns, ha querido acercar el museo a la sociedad, «un espacio que custodia» la memoria de Castellón, que «preserva» el arte de la provincia «y que lo pone al alcance de toda la ciudadanía». Así lo señaló este domingo la diputada de Publicaciones, Marisa Torlà, quien mostró su agradecimiento al autor por este «extraordinario» libro que recoge en sus páginas la historia de las colecciones de pintura más destacadas del museo.

Como explicó la diputada provincial, «no es un catálogo exhaustivo, sino una selección cuidada de cien obras que recorren nuestra historia artística desde el siglo XIV hasta el XX».

Del gótico a la modernidad

El libro es un recorrido que lleva al lector del Gótico al Renacimiento, del Barroco al Romanticismo, de los grandes maestros de la paleta como Ribera o Ribalta hasta la modernidad de artistas castellonenses como Castell, Puig Roda o Porcar. También camina a través de la vanguardia de creadores como Luís Prades, Beatriz Guttman o Wences Rambla.

«Cada pintura elegida es un pedazo de nuestra historia, un testimonio que nos habla de quiénes fuimos y de quiénes somos», recalcó Marisa Torlà sobre esta selección cuidadosamente curada por Olucha Montíns.

«[Se trata de] un puente entre el conocimiento científico y la curiosidad del visitante que se acerca al museo. Y que aporta a Castellón un gran valor», añadió además la diputada de Publicaciones del gobierno provincial.

Homenaje al museo

Con esta publicación, la Diputación de Castellón pretende rendir homenaje al propio Museo de Bellas Artes, que en 2001 inauguraba su sede actual. «Un museo que ya no es solo un espacio donde se guardan obras, sino un centro vivo y dinámico, un lugar de investigación, de educación, de difusión cultural y de encuentro ciudadano», subrayó la miembro de la ejecutiva que lidera la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Al respeto, la diputada mostró el compromiso de la institución provincial con el patrimonio de Castellón, insistiendo en que desde el Gobierno Provincial creen «firmemente en la importancia de cuidar y difundir nuestro patrimonio». «Porque el arte es mucho más que belleza, es identidad, es memoria, es futuro», apostilló Torlà acerca de esta inicativa.

La dedicación del autor

De este modo, Marisa Torlà agradeció asimismo al autor su dedicación para plasmar en cada página del libro «la historia que resguardan» las pinturas que alberga el Museo de Bellas Artes.

«Este libro no es solo una lectura, es una invitación a recorrer nuestras salas del Museo de Bellas Artes, a contemplar las piezas que nos definen y a reconocer en ellas fragmentos de nuestra historia», concluyó Torlà.