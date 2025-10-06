Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entre arrels i sintetitzadors: Sandra Monfort celebra la música viva a Benicàssim

La cantautora i productora de Pedreguer arriba el 8 d'octubre al Teatre Municipal Francesc Tàrrega amb un concert on tradició i futur es donen la mà

Sandra Monfort és una de les artistes referents de la nova escena musical valenciana.

Sandra Monfort és una de les artistes referents de la nova escena musical valenciana. / Michal Novak

Nico Cruz

El Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim acull aquest dimecres, 8 d'octubre, l’actuació de Sandra Monfort, una de les veus més singulars i inspiradores de l’escena musical valenciana actual. Amb entrades a 12 euros, el concert forma part de la programació especial per a commemorar el Nou d’Octubre, i s’adreça a un públic adult amb sensibilitat per les músiques d’arrel i la creació contemporània.

Tradició i avantguarda, ànima i tecnologia

Reconeguda també com a membre del trio Marala, Monfort ha desenvolupat una trajectòria en què la memòria popular i la innovació electrònica conviuen en un mateix paisatge sonor. A veu, guitarra elèctrica, guitarra espanyola i sintetitzadors, l’artista dirigeix un projecte que uneix ancestralitat i futur, tacte orgànic i ànima digital, teixint un discurs ple de personalitat i profunditat emocional.

Sandra Monfort actuarà el 8 d'octubre a Benicàssim.

Sandra Monfort actuarà el 8 d'octubre a Benicàssim. / Michal Novak

A Benicàssim estarà acompanyada per Amanda Monfort (sintetitzadors, violí, percussió i cors), amb qui compartirà un directe on la poesia, la dansa rítmica i les textures electròniques es fonen per crear una experiència sonora viva i transformadora.

Una veu arrelada i lliure

Amb una mirada oberta al món i arrelada a la identitat mediterrània, Sandra Monfort representa una nova generació d’artistes que renoven el patrimoni musical valencià sense perdre la seua essència. Les seues cançons no sols evoquen el passat, sinó que el reinterpreten amb valentia i sensibilitat contemporània, convertint-lo en matèria viva.

Dades d'interés

  • 📍 On: Teatre Municipal Francesc Tàrrega, plaça de la Constitució s/n, Benicàssim
  • 🕗 Quan: Dimecres 8 d’octubre, a les 20.00 hores
  • 💶 Preu: 12 €
  • 🎟️ Entrades: disponibles ací.

