La música valenciana busca el seu futur al Trovam 2025, i Castelló serà el seu escenari principal
La Fira Valenciana de la Música reunirà a la capital de la Plana els principals agents de la indústria per abordar la recuperació del sector i la internacionalització del talent valencià
Els dies 13 i 14 de novembre, Castelló tornarà a convertir-se en l’epicentre de la indústria musical amb la celebració del programa professional del Trovam, la Fira Valenciana de la Música. L’esdeveniment reunirà artistes, promotors, representants, tècnics i estudiants per analitzar els reptes presents i futurs del sector, compartir experiències i impulsar noves oportunitats de col·laboració (inscripcions, ací).
Entre les qüestions centrals d’esta edició destaquen la recuperació de la indústria musical després de la dana de 2024 i la internacionalització de la música valenciana. Dues taules de debat abordaran com les indústries culturals poden sobreposar-se a les adversitats i consolidar-se com a motor econòmic i social. Altres dos col·loquis se centraran en les estratègies perquè les formacions valencianes puguen obrir-se camí a escenaris internacionals i establir xarxes de cooperació amb altres mercats.
El programa també dedicarà un espai al paper del periodisme gràfic en la música en viu, amb la voluntat de reunir fotògrafs especialitzats per elaborar un decàleg de bones pràctiques que dignifique i regule esta professió.
Tallers, trobades i oportunitats de negoci
Els assistents inscrits tindran accés a tallers pràctics i taules de treball sobre qüestions clau de l’ofici musical. S’hi impartiran sessions sobre el muntatge de grans espectacles, el màrqueting musical en xarxes socials i les tècniques dels discjòqueis. A més, tornaran Les converses del Trovam, trobades amb artistes de primer nivell com Nach, referent del rap i la música urbana amb més de tres dècades de trajectòria.
Com ja és tradició, la Fira mantindrà els speed meetings, reunions breus de cinc minuts que faciliten el contacte directe entre músics i representants d’empreses promotores, espais escènics i oficines de management. L’objectiu és fomentar la contractació d’artistes i generar sinergies que impulsen la seua carrera.
Durant les jornades també es presentaran projectes i associacions professionals com l’Associació de Representants Tècnics de l’Espectacle (A.R.T.E.), la Federació de la Música d’Espanya (EsMúsica), la Societat d’Artistes Intèrprets o Executants (AIE) o l’Associació de Tècnics del País Valencià (ATEPV). Paral·lelament, es desenvoluparan activitats formatives en gestió de restauració per a festivals, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Castelló.
El Trovam+, pont entre educació i indústria
Un dels eixos fonamentals de la fira és el Trovam+, un programa que connecta el món acadèmic amb el professional. Creat el 2023 amb el suport del Màster de Música en Directe de Live Nation i la Universitat Complutense de Madrid, enguany comptarà amb alumnat de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Barcelona i l’IES Vila-Roja d’Almassora.
L’estudiantat podrà conéixer iniciatives com The Spanish Wave, projecte dedicat a l’exportació del talent musical espanyol, i participar en lliçons magistrals sobre gestió de grans recintes, rols dels promotors i professió de mànager. També es presentaran les experiències de les Cases de la Música de Catalunya i del projecte Sónar+D, que aprofundiran en les oportunitats de negoci que generen les trobades professionals.
Amb este complet programa, el Trovam 2025 reafirma el seu paper com a referent estatal en la reflexió, formació i dinamització del sector musical, tot consolidant Castelló com a ciutat clau per al futur de la música valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- La UJI rebaja hasta en 3 puntos la nota de acceso final: así quedan
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- La desafortunada 'broma' en Nules que puede llevar a sus autores ante un juez
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población
- Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: 'Nos dicen que tenemos muy buenos precios