La música valenciana busca el seu futur al Trovam 2025, i Castelló serà el seu escenari principal

La Fira Valenciana de la Música reunirà a la capital de la Plana els principals agents de la indústria per abordar la recuperació del sector i la internacionalització del talent valencià

Els dies 13 i 14 de novembre acolliran les diferents trobades professionals que organitza el Trovam.

Nico Cruz

Els dies 13 i 14 de novembre, Castelló tornarà a convertir-se en l’epicentre de la indústria musical amb la celebració del programa professional del Trovam, la Fira Valenciana de la Música. L’esdeveniment reunirà artistes, promotors, representants, tècnics i estudiants per analitzar els reptes presents i futurs del sector, compartir experiències i impulsar noves oportunitats de col·laboració (inscripcions, ací).

Entre les qüestions centrals d’esta edició destaquen la recuperació de la indústria musical després de la dana de 2024 i la internacionalització de la música valenciana. Dues taules de debat abordaran com les indústries culturals poden sobreposar-se a les adversitats i consolidar-se com a motor econòmic i social. Altres dos col·loquis se centraran en les estratègies perquè les formacions valencianes puguen obrir-se camí a escenaris internacionals i establir xarxes de cooperació amb altres mercats.

El programa també dedicarà un espai al paper del periodisme gràfic en la música en viu, amb la voluntat de reunir fotògrafs especialitzats per elaborar un decàleg de bones pràctiques que dignifique i regule esta professió.

L'Auditori i Palau de Congressos de Castelló serà l'epicentre de la música valenciana un any més gràcies al Trovam.

Tallers, trobades i oportunitats de negoci

Els assistents inscrits tindran accés a tallers pràctics i taules de treball sobre qüestions clau de l’ofici musical. S’hi impartiran sessions sobre el muntatge de grans espectacles, el màrqueting musical en xarxes socials i les tècniques dels discjòqueis. A més, tornaran Les converses del Trovam, trobades amb artistes de primer nivell com Nach, referent del rap i la música urbana amb més de tres dècades de trajectòria.

Com ja és tradició, la Fira mantindrà els speed meetings, reunions breus de cinc minuts que faciliten el contacte directe entre músics i representants d’empreses promotores, espais escènics i oficines de management. L’objectiu és fomentar la contractació d’artistes i generar sinergies que impulsen la seua carrera.

Durant les jornades també es presentaran projectes i associacions professionals com l’Associació de Representants Tècnics de l’Espectacle (A.R.T.E.), la Federació de la Música d’Espanya (EsMúsica), la Societat d’Artistes Intèrprets o Executants (AIE) o l’Associació de Tècnics del País Valencià (ATEPV). Paral·lelament, es desenvoluparan activitats formatives en gestió de restauració per a festivals, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Castelló.

El Trovam+, pont entre educació i indústria

Un dels eixos fonamentals de la fira és el Trovam+, un programa que connecta el món acadèmic amb el professional. Creat el 2023 amb el suport del Màster de Música en Directe de Live Nation i la Universitat Complutense de Madrid, enguany comptarà amb alumnat de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Barcelona i l’IES Vila-Roja d’Almassora.

Nach protagonitzarà enguany la sessió de 'Les Converses del Trovam'.

L’estudiantat podrà conéixer iniciatives com The Spanish Wave, projecte dedicat a l’exportació del talent musical espanyol, i participar en lliçons magistrals sobre gestió de grans recintes, rols dels promotors i professió de mànager. També es presentaran les experiències de les Cases de la Música de Catalunya i del projecte Sónar+D, que aprofundiran en les oportunitats de negoci que generen les trobades professionals.

Amb este complet programa, el Trovam 2025 reafirma el seu paper com a referent estatal en la reflexió, formació i dinamització del sector musical, tot consolidant Castelló com a ciutat clau per al futur de la música valenciana.

