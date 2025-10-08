Risas, malabares y emociones: así arranca la nueva temporada del Principal de Castelló
Los días 9 y 11 de octubre el público castellonense podrá disfrutar de las representaciones de 'Llar' y 'Un menú tancat'
El Teatre Principal de Castelló levanta el telón de su nueva temporada este jueves 9 de octubre, a las 18.00 horas, con Llar, un espectáculo familiar que combina circo, arquitectura y poesía visual. La propuesta, firmada por Federico Menini y dirigida artísticamente por Lucas Escobedo, celebra el Día de la Comunitat Valenciana con una experiencia para todos los públicos donde la madera se convierte en protagonista.
El artista argentino construye estructuras en equilibrio, juega con el espacio y reflexiona sobre las raíces y los lugares que habitamos a través de malabares, humor y ritmo. Llar ha sido reconocida con los premios a Mejor Espectáculo de Circo y Mejor Artista Circense en los Premios IVC de las Artes Escénicas Valencianas 2024, consolidándose como una de las piezas más innovadoras del panorama escénico actual.
Las entradas, con un precio simbólico de cuatro euros, pueden adquirirse en taquilla o a través de la web del Institut Valencià de Cultura (IVC).
Comedia y recuerdos en torno a la mesa
El sábado 11 de octubre, el Principal continuará la programación con la comedia Un menú tancat, escrita y dirigida por el dramaturgo Jordi Casanovas. Esta función inaugura el abono cultural de otoño y reúne en escena a Joan Arqué, Roger Coma y Òscar Muñoz.
La obra sitúa al espectador en una de esas cenas entre amigos en las que el pasado vuelve a servirse en cada plato. Lo que comienza como una reunión distendida se transforma en un banquete emocional donde los recuerdos incómodos y las emociones reprimidas salen a la luz.
Entre la gastronomía, la ironía y la memoria compartida, Un menú tancat invita a pensar en la amistad, el paso del tiempo y la verdad que puede esconderse tras una comida aparentemente inocente.
Las últimas entradas ya están disponibles en taquilla y en la web del IVC.
Diversidad ante todo
Con estas dos propuestas —una familiar y otra dirigida al público adulto— el Teatre Principal de Castelló da comienzo a una temporada que apuesta por la diversidad de lenguajes escénicos, el talento valenciano y una programación accesible para todos los públicos.
