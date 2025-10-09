La bachata de Manuel Turizo conquista Onda y cautiva a más de 6.000 personas
El recinto multiusos se ha convertido en el epicentro musical de Castellón con el único concierto del artista colombiana en toda la provincia
Onda ha vuelto a demostrar que está a la altura de los grandes escenarios. Más de 6.000 personas han llenado este miércoles por la noche el recinto multiusos para disfrutar del único concierto en la provincia de Castellón del ‘201 Tour’ de Manuel Turizo, que ha desatado la euforia del público con su espectáculo.
Durante más de hora y media, el artista colombiano ha combinado energía, sensualidad y emoción en un montaje audiovisual de primer nivel, con coreografías, luces y una conexión total con los asistentes. Turizo ha repasado sus grandes éxitos —La Bachata, El Merengue o Una Lady como Tú, entre muchas otras— y ha presentado los temas de su nuevo álbum ‘201’, en una velada con una multitud entregada.
El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado: “Onda se ha consolidado como destino de grandes conciertos internacionales. Hemos demostrado que la ciudad está preparada para acoger eventos multitudinarios con una organización impecable y un público ejemplar”. “Seguiremos apostando por experiencias que ilusionen a los jóvenes, generen oportunidades y dinamicen la economía local”, ha añadido.
Onda, capital musical de Castellón
El concierto, organizado por Make It en colaboración con el Ayuntamiento de Onda, se ha desarrollado con un operativo de seguridad y limpieza ejemplar y ha atraído a miles de visitantes de toda la Comunitat Valenciana. El ambiente festivo en toda la ciudad ha confirmado el impacto turístico y económico del evento.
Con noches como la de este miércoles, Onda ha reforzado su posición como referente cultural y musical en la provincia, capaz de atraer a figuras internacionales y de convertir cada cita en una experiencia de primer nivel.
