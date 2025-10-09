Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Groove, blues i paella: així arranca la tercera temporada d’EnVers a Borriana

El pianista argentí Alberto Burguez & The Flying Roots obriran l'11 d’octubre la nova edició del cicle que organitza Isósteles Estudi

Alberto Burguez serà l'encarregat d'obrir la nova temporada del cicle 'EnVers' a Borriana.

Nico Cruz

El cicle EnVers enceta una nova etapa. La nau de creació artística Isósteles Estudi (carretera d’Almassora, 7, Borriana) acollirà la tercera temporada d’aquest projecte independent i autofinançat, que aposta per propostes culturals allunyades dels circuits convencionals. Música electrònica, poesia, experimentació i ritmes d’arrel conviuran en una programació que torna a situar Borriana en el mapa de la creació contemporània.

'Soulful Society' obri el cicle

La temporada començarà el dissabte 11 d’octubre, a les 12.30 hores, amb una sessió de vermut a càrrec del pianista uruguaià de naixement però argentí d'adopció Alberto Burguez i el seu projecte The Flying Roots, integrat per Hernán Fridman (baix) i Óscar Hita (bateria).

El concert formarà part de la iniciativa Soulful Society, una idea de Canyon Producciones i Isósteles Estudi, i estarà seguit d’una paella per a compartir entre públic i artistes, com a senyal d’un format proper i comunitari.

Burguez es defineix com a «pianista de Buenos Aires amant de la música negra». La seua recerca artística passa per invocar les arrels de la música afroamericana, fusionant la força del blues, la delicadesa del swing i l’energia del groove. Una proposta ideal per als amants del soul i de la música d’esperit lliure.

Josep Lluís Galiana i Jesús Gallardo seran protagonistes de la temporada a Isósteles Estudi de Borriana.

Octubre d’improvisació, jazz i experimentació

El mes d’octubre continuarà amb una sessió d’improvisació musical el divendres 24 d’octubre (20.00 h), protagonitzada pel castellonenc Jesús Gallardo (percussió), el valencià Josep Lluís Galiana (saxos) i el xilè Matías Riquelme (xelo). Una trobada sonora oberta a l’experimentació i al diàleg entre instruments.

Una tardor plena de música

L’activitat d’EnVers s’estendrà durant tota la tardor i l’hivern, amb actuacions de 100% Dj i El Gran Puzle Cózmico (7 de novembre), Valentynskka (14 de novembre), Palmer (22 de novembre) i la Jam session mensual (28 de novembre).

A partir de desembre, passaran per l’escenari Diego Barberà Quintet, Jam Isósteles Live, Fließgewässer + Marco, Gallardo & Gallardo, Raüelsson & Alberto Lucendo i el grup Cinema, que retrà homenatge al seu guitarrista Richy Soriano, desaparegut el passat febrer. Les dates concretes d’aquestes propostes es donaran a conéixer pròximament.

EnVers, una alternativa cultural a Borriana

Amb aquesta nova temporada, EnVers reafirma la seua aposta per la creació lliure, l’autogestió i la cultura independent. Isósteles Estudi es consolida com un espai on els sons alternatius, la improvisació i la convivència artística troben un lloc per créixer i connectar amb nous públics.

  • 📅 Primera cita: dissabte 11 d’octubre, 12.30 h
  • 📍 Lloc: Isósteles Estudi, carretera d’Almassora, 7 (Borriana)
  • 🎵 Artista: Alberto Burguez & The Flying Roots
  • 🍴 Activitat complementària: vermut i paella

