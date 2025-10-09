Tres miradas de Castellón en la Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge

Alejandra de la Torre, Borja Docavo y Joël Mestre representarán a Castellón en la próxima edición de la Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge, cuya exposición se inaugurará el 13 de noviembre en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València. El certamen, organizado por la Fundación Juan José Castellano Comenge con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, alcanza su cuarta edición convertido en una de las citas más relevantes del arte valenciano contemporáneo.

Este año, el jurado ha seleccionado 27 artistas de entre más de un centenar de propuestas, en una edición que, más que una competición, parece un mapa coral de la pintura valenciana: generaciones y lenguajes distintos que conviven bajo una misma voluntad de experimentación y de mirada crítica.

En ese paisaje, Castellón aporta tres nombres que encarnan sensibilidades distintas pero complementarias.

Tres miradas diferentes

Alejandra de la Torre (Castelló, 1983) trabaja desde la memoria y el objeto. Su obra, que transita entre la pintura, la instalación y la intervención mural, se adentra en lo cotidiano como territorio poético: los enseres, los restos, las huellas del tiempo se transforman en metáforas de lo íntimo y de lo social. A través de la materia y el gesto, la artista convierte la fragilidad en una forma de resistencia.

Rafael Alcón, Salvador Torres, Horacio Silva, Isabel Pérez, Enrique Vázquez y Oliver Johnson, jurado de la presente edición. / MEDITERRÁNEO

Borja Docavo, criado entre Segorbe y Castelló, fue reconocido recientemente con el Premio MARTE 2024 por su serie Caracoles, coches, gatos. Su pintura es visceral y libre, a medio camino entre lo figurativo y lo imaginario. En ella laten la sorpresa, el movimiento y una gestualidad que convierte la tela en un espacio de impulso y reflexión a la vez. Su obra no busca respuestas, sino preguntas: una tensión constante entre el caos y el equilibrio.

Por su parte, Joël Mestre (Castelló, 1966) representa una generación anterior, consolidada desde los años noventa como una de las voces más personales de la pintura valenciana. Profesor en la Facultad de Bellas Artes de València, su trabajo dialoga con la tradición pictórica y la cultura visual contemporánea: objetos, arquitecturas y marcos que desafían la percepción y se abren a lecturas simbólicas sobre la imagen, el espacio y la mirada.

Importante dotación

La Bienal Mª Isabel Comenge, dotada con 22.000 euros, es el certamen pictórico con mayor dotación económica de la Comunitat Valenciana. El jurado, presidido por el artista Oliver Johnson y compuesto por figuras como Salvador Torres, Rafael Alcón, Isabel Pérez Ortiz y Horacio Silva, será el encargado de fallar los premios cuyas obras pasarán a formar parte de la colección de la Fundación Juan José Castellano Comenge, dedicada a la pintura valenciana de los siglos XX y XXI.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, destaca la relevancia de esta colaboración público-privada que «aúna esfuerzos para apoyar a nuestro sector creativo» y celebra que el Centre del Carme «acoja una de las exposiciones más prometedoras del panorama artístico valenciano».

Más allá del premio, la presencia castellonense en esta Bienal revela la diversidad y solidez de una escena artística que, desde distintas generaciones, sigue interrogando los límites de la pintura: entre la memoria y el gesto, entre la razón y la intuición, entre la tradición y la pantalla.