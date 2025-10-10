Un artista de Castelló entra en l’elit mundial de la ceràmica contemporània
La UNESCO reconeix la trajectòria d’un creador castellonenc que ha convertit el fang en un llenguatge poètic i universal
Hi ha artistes que treballen amb el foc i la terra com si foren alquimistes. Que entenen el fang no sols com un material, sinó com una forma de dir, de contar i de mirar el món. Un d’ells, nascut i format a Castelló, acaba d’entrar en el grup més exclusiu de ceramistes del planeta.
La seua incorporació a la Acadèmia Internacional de Ceràmica (IAC) —la institució més prestigiosa del món en aquest àmbit, reconeguda per la UNESCO i amb seu a Ginebra— representa un salt històric per a la ceràmica valenciana. L’entitat, que reuneix els creadors i especialistes més influents de la disciplina, ha volgut destacar la seua trajectòria, la seua capacitat d’innovació i la seua aportació a la ceràmica contemporània.
L’artista en qüestió és Ángel Igual, ceramista i escultor castellonenc amb més de 25 anys de trajectòria, reconegut per una obra que combina escultura contemporània, muralisme ceràmic i docència artística. La seua entrada a la IAC consolida una carrera marcada per la investigació constant i per una mirada profundament humana sobre el treball amb la matèria.
El llenguatge del foc i de la fusta
Les peces d’Ángel Igual naixen de la experimentació amb tècniques de cocció en llenya, de la recerca de textures úniques i d’un diàleg constant entre natura i emoció. En elles, el fang no és només suport, sinó memòria, veu i poesia. Aquesta manera de treballar ha seduït a comissaris, investigadors i centres d’art de tot el món.
El ceramista ha participat en més de 70 exposicions internacionals i ha impartit classes magistrals i conferències en països com França, Dinamarca, Polònia, Xipre, Romania o Uruguai. Entre les seues obres més recents destaca Mediterranean Connection, realitzada al III Simposi Artístic Müzler (Xipre, 2025), o la seua participació al II Congrés Europeu de Coccions a Llenya (Dinamarca).
Murals amb ànima social
Entre els projectes més reconeguts d’Igual trobem el mural commemoratiu de Manises per la seua entrada en la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, o l’escultura Units, seleccionada pel IVACE com a peça representativa d’Espanya a CEVISAMA 2020. A més, ha deixat empremta en espais públics de Vila-real, Borriana, Manises, Onda o Picanya, amb murals que reflexionen sobre la memòria col·lectiva i la igualtat de gènere.
Castelló, punt de trobada internacional
Més enllà del seu treball personal, Igual és el fundador i director de les Jornades Internacionals Convivències Ceràmiques, un projecte que des de 2016 transforma el Museu del Taulell Manolo Safont d’Onda en un espai de diàleg entre artistes, investigadors i estudiants de tot el món. Aquestes jornades han situat la província de Castelló com a referent europeu del muralisme ceràmic i com un punt de connexió entre tradició i innovació.
Reconeixement i futur
La seua trajectòria ha sigut avalada per comissàries i crítiques com Patricia Mir, Silvia Tena, Antonia Navarro o Amparo Zacarés, i ha rebut distincions com la Menció d’Honor al Premi Nacional de Ceràmica Ciutat de Castelló. També ha sigut protagonista de publicacions especialitzades com Oficio y Arte o The Log Book (Irlanda), i del documental El ADN Cerámico de Ángel Igual, produït dins de World Design Capital València 2022.
Amb la seua entrada a la Acadèmia Internacional de Ceràmica, Ángel Igual no sols rep un reconeixement personal: consolida la ceràmica valenciana com a disciplina artística de primer nivell, capaç de dialogar amb els principals centres culturals del món.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- Directo: Castellón afronta la primera jornada de la dana Alice en alerta amarilla
- Nace un nuevo festival de música indie, pop y alternativa en Castellón: todo el cartel
- ¿Qué días van a ser los peores de la dana en Castellón?
- Caso extremo de abandono: Un perro lleva semanas solo y encerrado en un piso de Nules
- Vuelco en el caso del perro encerrado en Nules: Una llamada al Seprona y lo rescatan en pocas horas
- Las cuatro preguntas que deja el Villarreal-Barcelona de Miami
- Castelló da luz verde a ayudas al alquiler de hasta 800€ mensuales