EN DIRECTO
Fallecimiento
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años
Redacción
Barcelona
La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora de un Óscar en 1978 por su papel en 'Annie Hall', ha muerto en California a los 79 años, según informó el sábado un portavoz de la familia a la revista People.
Por el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias de su muerte, según explicó la revista.
Noticia en ampliación.
