Nules es converteix en capital del curtmetratge amb la 8a edició del FesOh!Curt
El festival de curtmetratges es consolida com una cita de referència a la província de Castelló, amb projeccions els dies 24 i 25 d’octubre i un cartell inspirat en 'Tiburón'
El FesOh!Curt (Festival de Curtmetratges de Nules) arriba enguany a la seua 8a edició amb xifres rècord i una clara vocació de creixement. El certamen, que se celebrarà els dies 24 i 25 d’octubre, ha rebut 640 curts inscrits procedents de setze països, amb una destacada presència d’Argentina, França i Itàlia. D’entre totes les propostes, 20 treballs competiran en les diferents categories oficials.
Una obertura amb cinema valencià i mirada local
La presentació del festival va tindre lloc a la Caixa Rural de Nules amb la projecció del llargmetratge L’àvia i el foraster, dirigit per Sergi Miralles i protagonitzat per Carles Francino, Neus Agulló i Kandarp Mehta. La sessió, introduïda per la regidora de Cultura Maria José Esteban, va comptar també amb la participació de l’actor Jordi Ballester.
El film ha servit per obrir una edició especialment simbòlica: el mateix equip va guanyar el primer premi del FesOh!Curt 2021 amb el curt Confeti, i torna ara a Nules per presentar el seu primer llargmetratge. Una coincidència que posa en valor el creixement compartit del festival i dels creadors valencians.
Un cartell amb missatge: preservar Les Casetes
Durant l’acte es va descobrir també el cartell oficial del FesOh!Curt 2025, dissenyat per Àngela Moya. La imatge ret homenatge al 50é aniversari de Tiburón (Jaws) i transforma el famós tauró en una metàfora sobre la necessitat de protegir Les Casetes de la mar de Nules, símbol del patrimoni i la identitat local.
Cinema en valencià i per a totes les edats
El festival manté el seu compromís amb la llengua i la cultura valencianes, ja que més del 50 % dels curts seleccionats estan rodats en valencià. Les projeccions tindran lloc els dies 24 i 25 d’octubre a les 19.00 h, al Saló d’Actes de la Caixa Rural de Nules.
A més, el divendres 24 al matí hi haurà una sessió infantil per als centres educatius del municipi, i el dissabte 25 se celebrarà la gala de clausura, presentada pel creador valencià Alfons Pérez ‘Malparlat’, en la qual es lliuraran 2.800 euros en premis, finançats per la Regidoria de Cultura.
Un llibre per recordar la història del cinema a Nules
Com a pròleg del festival, el dijous 23 d’octubre a les 19.30 h es presentarà el llibre Històries sobre la història del cine en Nules, de Miguel Emo Serrano, una obra que recupera la memòria cinematogràfica local a través de vivències personals, fotografies i documents de l’època.
Huit anys de cinema breu i comunitat
Després de huit edicions, el FesOh!Curt s’ha consolidat com un referent del cinema breu a la província de Castelló, combinant mirada local i creativitat internacional. Més enllà de la competició, el festival s’ha convertit en un punt de trobada entre creadors, públic i territori, reforçant el paper del cinema com a eina de cohesió cultural i social.
Organitzat per Artèria Cultural –dirigida per Edgar Bernad i Juanjo Clausell– amb el suport de l’Ajuntament de Nules, el festival compta amb la col·laboració de la Caixa Rural de Nules, l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i l’Associació Cultural i Mediambiental Arrels.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- Directo: Castellón afronta la primera jornada de la dana Alice en alerta amarilla
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Nace un nuevo festival de música indie, pop y alternativa en Castellón: todo el cartel
- ¿Qué días van a ser los peores de la dana en Castellón?
- Caso extremo de abandono: Un perro lleva semanas solo y encerrado en un piso de Nules
- Un policía de paisano frustra un intento robo con la técnica del abrazo frente al centro de salud de Nules
- Vuelco en el caso del perro encerrado en Nules: Una llamada al Seprona y lo rescatan en pocas horas