Joan Enric Lluna regresa al Auditori de Castelló con un viaje del clasicismo al Romanticismo

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló acogerá este martes 14 de octubre a las 19.30 horas el regreso de Joan Enric Lluna y su formación Moonwinds Simfònic, con el programa En sol menor. Del siglo de las luces al Romanticismo. Una cita incluida en el abono de otoño del Institut Valencià de Cultura (IVC) que propone un viaje sonoro desde el clasicismo hasta el primer Romanticismo a través de tres compositores que marcaron época: Vicente Martín y Soler, Julius Rietz y Wolfgang Amadeus Mozart.

El espíritu de 'sol menor'

Joan Enric Lluna, reconocido clarinetista y director —solista de la Orquesta de la Comunitat Valenciana y profesor en la Esmuc y el Trinity College de Londres—, define este programa como una reflexión musical sobre la tonalidad de sol menor, históricamente asociada «al descontento, la desafección o la preocupación por lo que está pasando en el mundo».

«Esta tonalidad está muy cerca del espíritu del movimiento Sturm und Drang [Tormenta e ímpetu], que marcó los inicios del Romanticismo», explica Lluna, quien subraya que la elección de las obras de Rietz y Mozart responde precisamente «a su simbolismo, significado y mensaje compartido».

Joan Enric Lluna y Moonwinds regresan a Castelló tras su exitoso concierto de 2023. / Slowphoto.es

Martín y Soler, el 'Mozart valenciano'

El concierto abrirá con la suite del ballet La bella Arsène, del compositor valenciano Vicente Martín y Soler (1754-1806). Lluna, que lidera un proyecto de recuperación de su legado —al que ha dedicado un álbum publicado por el sello ARIA classics—, reivindica a este autor como «el Mozart valenciano», por su brillantez melódica y su éxito internacional en la Europa del siglo XVIII.

Los ballets inéditos de Martín y Soler, como El rapto de las sabinas o La bella Arsène, permanecieron olvidados durante más de dos siglos hasta su recuperación y estreno sinfónico en el propio Auditori de Castelló en 2023. Lluna destaca su «equilibrio formal y sonoro, humor y optimismo», rasgos que condensan la esencia del clasicismo.

Del Romanticismo de Rietz al genio de Mozart

La segunda parte del concierto estará dedicada al Concierto para clarinete en sol menor del alemán Julius Rietz (1812-1877), una obra que, según Lluna, «representa el primer Romanticismo», con un lenguaje cercano a Mendelssohn, «intenso pero luminoso, aún sin las profundidades de Wagner o Brahms».

El cierre llegará con la Sinfonía nº 40 en sol menor, K.550 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), una de las más reconocidas del repertorio clásico. Lluna asegura que Mozart «escribe para trascender al futuro» y que su música «no deja indiferente a nadie». «Si para algo sirve la música es para despertar emociones dormidas en nuestro interior. Posiblemente después de escuchar esta sinfonía salgamos diferentes del concierto», reflexiona el director.

Moonwinds Simfònic, excelencia valenciana

Con Elena Rey como concertino, Moonwinds Simfònic reúne a intérpretes de viento de primer nivel, muchos de ellos miembros de destacadas orquestas europeas. Fundada en 2006, la formación ha actuado en escenarios de prestigio como el Victoria and Albert Museum de Londres, el Palau de la Música Catalana o el Palau de la Música de València, y cuenta con cinco trabajos discográficos de referencia.

En su trayectoria, el grupo ha mostrado una constante labor de investigación y divulgación del repertorio clásico y romántico, además de una clara vocación por acercar la música a nuevos públicos.

Un referente internacional

Además de su faceta como director, Joan Enric Lluna es un músico con una extensa proyección internacional. Ha colaborado con orquestas como la Luzerne Festival Strings, la Manchester Camerata o la Real Filharmonia de Galicia, y ha actuado bajo la batuta de grandes maestros como Zubin Mehta o Neville Marriner. En 2023 fue reconocido como Insigne de la Música Valenciana por su contribución a la difusión de los valores artísticos y su trayectoria internacional.

Con este concierto, el Auditori de Castelló se convierte de nuevo en un espacio para redescubrir el diálogo entre los siglos XVIII y XIX, con un programa que combina rigor, emoción y una lectura contemporánea del clasicismo.