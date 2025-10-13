Carmela García, Premio Nacional de Fotografía 2025

La artista Carmela García (Lanzarote, 1964) ha sido galardonada este lunes con el Premio Nacional de Fotografía 2025 por una obra que "transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer".

El Ministerio de Cultura ha informado en una nota de prensa que el jurado ha destacado que la artista "recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos donde se mezclan, también, el video".

El premio, reconocido en la pasada edición a Jorge Ribalta, está concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

García es una artista que ha trabajado en distintos soportes para reflexionar sobre sus intereses sociales y artísticos y su obra se centra en la necesidad de reevaluar la construcción de la historia.

Según Cultura, el trabajo de García "renarra los relatos que han configurado el imaginario colectivo y los revisa en el plano formal e icónico desde una perspectiva de género".

Además, aborda el mundo femenino y la recuperación de genealogías y explora las relaciones entre mujeres en todos los ámbitos.

El origen de su obra, si bien conceptualmente arraigada en la subjetividad y la perspectiva femenina, se traduce en una exploración sistemática de lenguajes visuales específicos, añade el Ministerio.

El eje central de su propuesta es la doble necesidad de repensar y cambiar el mundo y para ello, recurre a una amplia gama de medios desde la fotografía.

Además de Ribalta, en la pasada edición, han recibido este premio Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto o Leopoldo Pomés, entre otros.

Su obra ha sido expuesta en museos como el Reina Sofía, Centro Atlántico de Arte Moderno, MUSAC o el Instituto Valenciano de Arte Moderno. También en Estados Unidos(PS1 MoMA), Japón, París o Ámsterdam y entre 1998 y 2015 estuvo representada por la galería Juana de Aizpuru en Madrid.

Ha participado en ferias internacionales de primer nivel como Art Bassel, Arco Madrid, Paris Photo y Frieze.

El jurado ha estado presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y como vicepresidente ha actuado Jesús María Carrillo, subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea.

Además, el jurado ha estado integrado por prestigiosos artistas, editores, directores artísticos e historiadores de la fotografía.