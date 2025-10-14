Archivada la causa contra Juan José Ballesta por agresión sexual

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado las actuaciones seguidas contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual a petición de la Fiscalía que apreció "dudas más que razonables" sobre el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación.

Así lo acuerda la Audiencia en un auto en el que declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.

El procedimiento empezó tras la denuncia que interpuso en agosto de 2023 una vecina de Parla (Madrid), de 47 años, contra el actor -que se dio a conocer en el año 2000 con su interpretación en la película 'El Bola'- y contra otro hombre por sendas violaciones sufridas en julio, tras las que la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.