Sobreseimiento
Archivada la causa contra Juan José Ballesta por agresión sexual
La Audiencia Provincial de Madrid cierra el caso por las "dudas más que razonables" en el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación
EFE
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado las actuaciones seguidas contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual a petición de la Fiscalía que apreció "dudas más que razonables" sobre el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación.
Así lo acuerda la Audiencia en un auto en el que declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.
El procedimiento empezó tras la denuncia que interpuso en agosto de 2023 una vecina de Parla (Madrid), de 47 años, contra el actor -que se dio a conocer en el año 2000 con su interpretación en la película 'El Bola'- y contra otro hombre por sendas violaciones sufridas en julio, tras las que la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice
- Desesperación por las lluvias en Betxí: 'Se nos ha inundado la casa en 20 minutos
- Onda exhibirá de nuevo este año 27 toros de 13 ganaderías en su cartel de Fira
- Grúas Tomás celebra su 50º aniversario con una gala llena de magia y homenajes en Vila-real