Bad Gyal presentará en el Roig Arena su segundo disco

Bad Gyal vuelve a València. Así lo ha anunciado la artista catalana, que presenta su segundo álbum de estudio tras 'La Joia', su primer disco con el que se situó entre las más escuchadas del panorama nacional. Ahora, con un trabajo ya anunciado del que todavía se desconoce el nombre, Alba Farelo ha anunciado los seis conciertos con los que recorrerá España en su nueva gira.

Actuará en el Roig Arena el próximo 24 de abril de 2026, siendo València la tercera parada de los bolos anunciados tras Barcelona y Madrid. Incluirá canciones ya publicadas como 'Última noche', junto a Ozuna, o 'Da Me', el tema en solitario que ha arrasado en las listas de éxitos este verano de todas las plataformas digitales. También han dominado en las plataformas otros temas recientes como “Comernos”, junto a Omar Courtz, o “Orilla”, con 8Belial.

Compra de entradas para Bad Gyal: Cuándo empieza la preventa

Tras recorrer este verano la geografía española con su exitosa gira de festivales, Bad Gyal llegará a Roig Arena consolidada como una de las artistas más influyentes de la música urbana. Las entradas para el concierto de la artista salen a la venta el próximo viernes, 17 de octubre a las 12h en la web www.roigarena.com

El último concierto que Farelo dio en València se remonta a 2024, en el marco de la gira de presentación de 'La Joia'. Fue en la Plaza de Toros de València, donde hizo sold out. Este verano actuó también en el marco del festival Bigsound en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.