Si te gusta la música electrónica y el arte visual, esto te interesa: arranca Espai Sonor en Castelló

El Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) arranca una nueva temporada del ciclo Espai Sonor este miércoles 15 de octubre, a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La cita abrirá con una doble sesión protagonizada por los barceloneses Tiemei & Desilence y el compositor castellonense Alberto Lucendo, afincado en Berlín.

Un espacio para la experimentación sonora

Espai Sonor es el ciclo del EACC dedicado a la música experimental y la investigación sonora, una programación que complementa la actividad expositiva del centro. Cada temporada reúne artistas de ámbito local, nacional e internacional, con propuestas que exploran los límites entre arte contemporáneo y sonido.

El regreso de Alberto Lucendo a Castelló

El compositor Alberto Lucendo regresa a su ciudad para presentar un set ambiental inmersivo, caracterizado por su mezcla de atmósferas cinematográficas y profundidad emocional. Lucendo ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Berlín y su trabajo ha sido reconocido por la crítica internacional.

Su banda sonora para Wonderful Losers fue incluida entre las diez mejores del año por la revista Mojo, y ha actuado en festivales y espacios culturales de toda Europa.

Tiemei & Desilence: electrónica y visuales desde Barcelona

Tras la actuación de Lucendo, llegará el turno de Tiemei, antes conocidos como TMATNB. El dúo barcelonés define su estilo como electrohangover: una fusión de sintetizadores, guitarras y letras sugerentes que dan forma a una experiencia escénica de alto impacto visual.

Para esta cita en el EACC contarán con la colaboración de Desilence, colectivo especializado en arte visual en directo, cuyas proyecciones y visuales generativos amplifican la intensidad sonora del proyecto.

Tiemei es un grupo barcelonés que ofrece una mezcla de sintetizadores, guitarras y unas letras sugerentes. / MEDITERRÁNEO

Conexión con el Pro Weekend Fest

La sesión inaugural del ciclo cuenta con la colaboración del Pro Weekend Fest, el festival de showcasing y conferencias musicales que celebrará su 11ª edición del 15 al 18 de octubre en Castelló de la Plana. Esta alianza refuerza la apuesta del EACC por integrar la creación sonora contemporánea en el ecosistema musical local.