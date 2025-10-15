Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’Estança Harmònica il·lumina Castelló amb un concert de música barroca a la llum de les espelmes

La formació oferirà el dissabte 18 d’octubre a la Parròquia de Sant Vicent Ferrer un programa inspirat en la llum, l’aire i el foc amb entrada lliure

L'Estança Harmònica és un grup de música barroca de referència a Castelló. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

La delicadesa de la música barroca i la màgia de la llum de les espelmes tornaran a fondre’s a Castelló. El pròxim dissabte 18 d’octubre a les 20.00 hores, el conjunt L’Estança Harmònica protagonitzarà un concert únic a la Parròquia de Sant Vicent Ferrer (posterior al cicle Cúpules Blaves impulsat per la Diputació de Castelló i que conclou el dia 17 a Azuébar) amb el patrocini de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló. L’entrada serà lliure fins a completar aforament.

Música barroca a la llum de les espelmes

Sota el títol Música barroca a la llum de les espelmes, el programa proposa un recorregut sonor i simbòlic on la veu i el travers dialoguen entre llums i ombres. La formació —integrada per Isabel Alcaraz (soprano), Albert Martí (traverso), Albert Cabedo i Miquel Àngel López (violins), Salomón Torres (viola), Anna Pitarch (violoncel) i Manel Sifre (clavicèmbal)— recupera la intimitat dels salons barrocs, on la música naixia al caliu dels ciris.

L'Estança Harmònica en concert

L'Estança Harmònica en un dels concerts que ha protagonitzat aquesta temporada. / MEDITERRÁNEO

El conjunt convida el públic a descobrir com la llum i l’aire esdevenen so i esperit, en una experiència que connecta amb la tradició mediterrània de les «lluminàries». Aquestes celebracions de llum, originades al període barroc, omplien de focs, espelmes i canelobres els carrers i temples, convertint la foscor en festa i comunió.

Un viatge entre l’aire i el foc

El programa inclou obres de Telemann, Haendel i Bach, entre altres compositors, triades pel seu caràcter festiu i lluminós. La suite Don Quijote obrirà el concert amb un to celebratori; la Cantata Nell dolce dell’oblio oferirà un contrast de somni i desencís; i l’ària de Josabeth, extreta de l’oratori Athalia, aportarà un moment de contemplació espiritual.

El recorregut culminarà «entre flames» amb Tra le fiamme de Haendel, una ària de virtuosisme i advertiment moral sobre el perill de jugar amb el foc. Entre papallones i cendres, només l’ave fènix ressorgeix, símbol d’esperança i renaixement.

Cita amb la sensibilitat barroca

Amb aquest concert, L’Estança Harmònica consolida la seua trajectòria com una de les formacions més destacades de la música antiga a la província. La seua aposta per revisitar el barroc amb instruments històrics i una mirada poètica ha recorregut diversos escenaris del territori valencià al llarg de l’any.

El públic castellonenc té ara l’oportunitat de viure aquesta experiència sensorial, on llum, aire i música es troben per a encendre l’esperit.

