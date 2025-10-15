L’Estança Harmònica il·lumina Castelló amb un concert de música barroca a la llum de les espelmes
La formació oferirà el dissabte 18 d’octubre a la Parròquia de Sant Vicent Ferrer un programa inspirat en la llum, l’aire i el foc amb entrada lliure
La delicadesa de la música barroca i la màgia de la llum de les espelmes tornaran a fondre’s a Castelló. El pròxim dissabte 18 d’octubre a les 20.00 hores, el conjunt L’Estança Harmònica protagonitzarà un concert únic a la Parròquia de Sant Vicent Ferrer (posterior al cicle Cúpules Blaves impulsat per la Diputació de Castelló i que conclou el dia 17 a Azuébar) amb el patrocini de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló. L’entrada serà lliure fins a completar aforament.
Música barroca a la llum de les espelmes
Sota el títol Música barroca a la llum de les espelmes, el programa proposa un recorregut sonor i simbòlic on la veu i el travers dialoguen entre llums i ombres. La formació —integrada per Isabel Alcaraz (soprano), Albert Martí (traverso), Albert Cabedo i Miquel Àngel López (violins), Salomón Torres (viola), Anna Pitarch (violoncel) i Manel Sifre (clavicèmbal)— recupera la intimitat dels salons barrocs, on la música naixia al caliu dels ciris.
El conjunt convida el públic a descobrir com la llum i l’aire esdevenen so i esperit, en una experiència que connecta amb la tradició mediterrània de les «lluminàries». Aquestes celebracions de llum, originades al període barroc, omplien de focs, espelmes i canelobres els carrers i temples, convertint la foscor en festa i comunió.
Un viatge entre l’aire i el foc
El programa inclou obres de Telemann, Haendel i Bach, entre altres compositors, triades pel seu caràcter festiu i lluminós. La suite Don Quijote obrirà el concert amb un to celebratori; la Cantata Nell dolce dell’oblio oferirà un contrast de somni i desencís; i l’ària de Josabeth, extreta de l’oratori Athalia, aportarà un moment de contemplació espiritual.
El recorregut culminarà «entre flames» amb Tra le fiamme de Haendel, una ària de virtuosisme i advertiment moral sobre el perill de jugar amb el foc. Entre papallones i cendres, només l’ave fènix ressorgeix, símbol d’esperança i renaixement.
Cita amb la sensibilitat barroca
Amb aquest concert, L’Estança Harmònica consolida la seua trajectòria com una de les formacions més destacades de la música antiga a la província. La seua aposta per revisitar el barroc amb instruments històrics i una mirada poètica ha recorregut diversos escenaris del territori valencià al llarg de l’any.
El públic castellonenc té ara l’oportunitat de viure aquesta experiència sensorial, on llum, aire i música es troben per a encendre l’esperit.
