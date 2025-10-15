Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Los Lunes Concierto’ celebra 30 anys de música a Castelló

El cicle reuneix veus com Mireia Tarragó, Ana María Archilés o l’espectacle 'Viva Llama' per a commemorar tres dècades de cultura en directe al Real Casino Antic.

El Real Casino Antic és l'escenari d'aquesta iniciativa musical que ompli els dilluns de cultura.

El Real Casino Antic és l'escenari d'aquesta iniciativa musical que ompli els dilluns de cultura. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Castelló celebra tres dècades d’un dels seus cicles musicals més longeus i estimats: Los Lunes Concierto, que enguany arriba al 30é aniversari amb una programació gratuïta i diversa al Real Casino Antic. Des del seu naixement el 1995, aquesta iniciativa va transformar el concepte de la programació cultural municipal en oferir concerts en dilluns, un dia fins aleshores poc habitual per a l’activitat musical.

Amb el pas dels anys, aquella aposta innovadora s’ha consolidat com una de les cites imprescindibles del calendari cultural castellonenc.

Programació d’alt nivell per a un aniversari especial

El cicle 2025 de Los Lunes Concierto va arrancar el passat 6 d'octubre amb Viva Llama, un espectacle protagonitzat per la soprano Marta Estal i el baríton Giorgio Celenza. També han passat per l’escenari Mireia Tarragó i la pianista suïssa Olivia Zaugg, i pròximament actuaran Gala Violín (20 d’octubre) i Ana María Archilés (27 d’octubre).

Mireia Tarragó i Olivia Zaugg, amb la regidora de Cultura de Castelló, María España.

Mireia Tarragó i Olivia Zaugg, amb la regidora de Cultura de Castelló, María España. / MEDITERRÁNEO

La celebració continuarà durant el mes de novembre, amb quatre concerts més entre els quals destaca el del pianista José Miguel Carrobles, que posarà música en directe al clàssic del cinema mut Amanecer, de Murnau —una experiència que unirà cinema i música en viu, un dels grans reclams del programa.

Tres dècades de cultura i fidelitat del públic

«L’enorme aportació que ha fet este cicle a la cultura castellonenca és innegable», ha assenyalat la regidora de Cultura, María España, que ha subratllat l’impacte i la continuïtat d’una proposta que «ompli cada dilluns el saló del Real Casino Antic».

Amb més de centenars d’actuacions al llarg dels anys, Los Lunes Concierto ha portat fins a Castelló artistes nacionals i internacionals, convertint-se en un punt de trobada entre melòmans, estudiants de música i públic general.

Castelló, ciutat de cicles musicals

El 30é aniversari de Los Lunes Concierto reforça la imatge de Castelló com a ciutat de cicles musicals, on la música clàssica, el jazz, el flamenc i les noves propostes conviuen amb naturalitat.

El Real Casino Antic, espai històric i símbol de la vida cultural local, continua sent l’escenari perfecte per a aquests concerts d’entrada lliure que donen un nou significat als dilluns.

Trenta anys després, la ciutat continua arrancant la setmana amb música.

Pròxims concerts destacats

  • 20 d’octubre: Gal·la Violí
  • 27 d’octubre: Ana María Archilés
  • Novembre: quatre concerts més, amb José Miguel Carrobles posant música a Amanecer

